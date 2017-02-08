Опасно быть бедным

Чем больше работаешь, тем меньше остаётся времени на всё остальное. Особенно на походы по врачам: запись, талончики, очереди — лучше сразу умереть!

Но, как показали исследования, жительницы небогатых районов, которые слишком заняты зарабатыванием денег и игнорируют походы к врачу, рискуют обнаружить рак груди на более поздней стадии, когда требуется уже очень серьёзное лечение.



Для тех же, кто живёт в более благополучных условиях, согласно тем же исследованиям, подобный риск снижен в несколько раз.



Профессор Лесли Уокре настоятельно рекомендует всем женщинам старше 50 лет регулярно проходить обследование на предмет рака груди.



medicus.ru