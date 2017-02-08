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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Опасно быть бедным
    Опубликовано: 2017-02-08 18:24:38

    Чем больше работаешь, тем меньше остаётся времени на всё остальное. Особенно на походы по врачам: запись, талончики, очереди — лучше сразу умереть!

    Но, как показали исследования, жительницы небогатых районов, которые слишком заняты зарабатыванием денег и игнорируют походы к врачу, рискуют обнаружить рак груди на более поздней стадии, когда требуется уже очень серьёзное лечение.


    Для тех же, кто живёт в более благополучных условиях, согласно тем же исследованиям, подобный риск снижен в несколько раз.


    Профессор Лесли Уокре настоятельно рекомендует всем женщинам старше 50 лет регулярно проходить обследование на предмет рака груди.

    medicus.ru

     

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