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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Госстатистики сообщили на сколько подорожало строительство за год
    Опубликовано: 2017-02-08 09:45:25

    По сравнению с 2015 годом стоимость строительно-монтажных работ в 2016 году выросла на 9,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.
    Больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов и коммуникаций – на 14,8%. Значительно меньший рост цен зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений – на 6,6%.
    Заметим, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части Донбасса.
    Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли — путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.
    В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В целом холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей в сравнении с 2015 годом.

    Петро Ивасюк

    Источник: УНН

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