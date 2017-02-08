В Госстатистики сообщили на сколько подорожало строительство за год Опубликовано: По сравнению с 2015 годом стоимость строительно-монтажных работ в 2016 году выросла на 9,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.

Больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов и коммуникаций – на 14,8%. Значительно меньший рост цен зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений – на 6,6%.

Заметим, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части Донбасса.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли — путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В целом холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей в сравнении с 2015 годом. Петро Ивасюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.