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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На что туристы тратят деньги в Киеве
    Опубликовано: 2017-02-07 12:00:09

    В Киеве растет количество туристов. На что они тратят деньги в столице Украины?
     
    Количество иностранных туристов, посетивших украинскую столицу в 2016 году, по данным Киевской городской государственной администрации (КГГА), увеличилось на 15%.

    Больше всего туристов приезжает из Израиля, Беларуси, Польши, Германии, Азербайджана и Турции. Также в первой десятке граждане России, Грузии, Италии и Великобритании.

    Кроме этого, в управлении туризма КГГА отмечают интерес к украинской столице и со стороны туристов из Китая.

    За прошлый год поступления в местный бюджет от туристического сбора увеличились на 40%. Так, в 2016 году бюджет был пополнен на 18,7 млн гривень, в 2015 году — на 13 млн, в 2014 году — 7,76 млн гривень.

    Киевские власти рассчитывают, что в этом году число туристов существенно увеличится — драйвером станет проведение "Евровидения" в Киеве.

    В КГГА рассказали Delo.UA, как именно в украинской столице тратят деньги иностранные и отечественные путешественники.

    На что туристы тратят деньги в Киеве

    Светлана Рябова

    Инф. delo.ua

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