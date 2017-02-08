Жизнь в дыму

Женшины могли бы иметь бо¬лее здоровые зубы, если бы не ку¬рили в молодости. Согласно результатам исследований, лишь 26% некурящих женщин после 50 лет нуждаются в протезировании зубов. А у курящих такую потребность испытывают 48 °о, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



• Французские ученые установили, что курение сказывается на внешности женщины отрицательнее, чем на внешности мужчины. У представительниц прекрасного пола кожа на лице быстро стареет, теряет эластичность, а в уголках рта и глаз появляются глубокие морщины.



• У курящих женщин чаще, чем у некурящих, рождаются дети с пороками сердца и косоглазием.

• Две сигареты, которые дама выкуривает ежедневно, сокращают ее жизнь примерно на год.



medicus.ru