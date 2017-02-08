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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Жизнь в дыму
    Опубликовано: 2017-02-08 16:44:44

    Женшины могли бы иметь бо¬лее здоровые зубы, если бы не ку¬рили в молодости. Согласно результатам исследований, лишь 26% некурящих женщин после 50 лет нуждаются в протезировании зубов. А у курящих такую потребность испытывают 48 °о, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    • Французские ученые установили, что курение сказывается на внешности женщины отрицательнее, чем на внешности мужчины. У представительниц прекрасного пола кожа на лице быстро стареет, теряет эластичность, а в уголках рта и глаз появляются глубокие морщины.


    • У курящих женщин чаще, чем у некурящих, рождаются дети с пороками сердца и косоглазием.
    • Две сигареты, которые дама выкуривает ежедневно, сокращают ее жизнь примерно на год.

    medicus.ru

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