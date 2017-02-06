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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как выбрать наматрасник на резинке?
    Опубликовано: 2017-02-06 23:07:27

        Если вы уже приобрели отличный матрас, а так же позаботились о каркасе, не спешите пускать их в эксплуатацию. Чтобы вам не пришлось регулярно отдавать матрас в химчистку или в скором времени заменить его на новый, что довольно нецелесообразно, нужно обзавестись еще и защитным наматрасником.

        Сегодня существует достаточно много различных наматрасников, которые отличаются между собой по составу и функционалу. Но большинство из них оснащены дополнительными резинками для лучшей фиксации и защиты матраса со всех сторон.

    В чем особенность защитных чехлов на резинке?

        Пожалуй, самым главным достоинством таких наматрасников является возможность легко снять и надеть чехол на матрас. Согласитесь, что намного легче закрепить постельное по углам, чем постоянно заправлять его и вытягивать из под матраса, который никогда не отличался легким весом. К тому же, надежная фиксация с помощью резинок предотвращает соскальзывание наматрасника и образование складок на постельном, позволяя повысить комфортабельность и удобство спального места.

    наматрасник с резинкой

        3 вида защитных чехлов для матраса

        Но и на этом достоинства таких наматрасников не заканчиваются. В зависимости от конструкции и состава, такие постельные принадлежности могут иметь те или иные полезные функции.

    • Влагонепроницаемые

          Сегодня особенно популярны влагонепроницаемые наматрасники, которые позволяют защитить матрас не только от пыли и грязи, но и от пролитого утреннего кофе или чая. Особенно актуален такой вариант для тех, у кого есть маленькие дети. Широкий ассортимент включает в себя множество моделей с различными размерами, подходящими как для большой двуспальной кровати, так и для маленьких детских матрасов.

    • Гипоаллергенные

          Вы любите спать на мягком, экологически чистом постельном, но регулярные из-за регулярных аллергических реакций вынуждены выбирать синтетику? Гипоаллергенный наматрасники на резинке, изготовленные из чистого хлопка, имеют специальную пропитку, которая препятствует раздражению и другим аллергическим реакциям.

    • Антибактериальные

          Наматрасники, имеющие антибактериальное покрытие, которое защищает спальное место не только от грязи, пыли и влаги, но и от клещей и бактерий, которые могут стать причиной неприятного запаха, грибка или те же аллергических реакций. Наиболее актуально для тех, у кого есть домашние животные.

        Но следует помнить, что выбирая наматрасник на резинке стоит учитывать не только длину и ширину матраса, но и высоту его боковых сторон.

    Посетить сайт производителя наматрасников

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