Как выбрать наматрасник на резинке?

Если вы уже приобрели отличный матрас, а так же позаботились о каркасе, не спешите пускать их в эксплуатацию. Чтобы вам не пришлось регулярно отдавать матрас в химчистку или в скором времени заменить его на новый, что довольно нецелесообразно, нужно обзавестись еще и защитным наматрасником.

Сегодня существует достаточно много различных наматрасников, которые отличаются между собой по составу и функционалу. Но большинство из них оснащены дополнительными резинками для лучшей фиксации и защиты матраса со всех сторон.

В чем особенность защитных чехлов на резинке?

Пожалуй, самым главным достоинством таких наматрасников является возможность легко снять и надеть чехол на матрас. Согласитесь, что намного легче закрепить постельное по углам, чем постоянно заправлять его и вытягивать из под матраса, который никогда не отличался легким весом. К тому же, надежная фиксация с помощью резинок предотвращает соскальзывание наматрасника и образование складок на постельном, позволяя повысить комфортабельность и удобство спального места.

3 вида защитных чехлов для матраса

Но и на этом достоинства таких наматрасников не заканчиваются. В зависимости от конструкции и состава, такие постельные принадлежности могут иметь те или иные полезные функции.

Влагонепроницаемые Сегодня особенно популярны влагонепроницаемые наматрасники, которые позволяют защитить матрас не только от пыли и грязи, но и от пролитого утреннего кофе или чая. Особенно актуален такой вариант для тех, у кого есть маленькие дети. Широкий ассортимент включает в себя множество моделей с различными размерами, подходящими как для большой двуспальной кровати, так и для маленьких детских матрасов.

Гипоаллергенные Вы любите спать на мягком, экологически чистом постельном, но регулярные из-за регулярных аллергических реакций вынуждены выбирать синтетику? Гипоаллергенный наматрасники на резинке, изготовленные из чистого хлопка, имеют специальную пропитку, которая препятствует раздражению и другим аллергическим реакциям.

Антибактериальные Наматрасники, имеющие антибактериальное покрытие, которое защищает спальное место не только от грязи, пыли и влаги, но и от клещей и бактерий, которые могут стать причиной неприятного запаха, грибка или те же аллергических реакций. Наиболее актуально для тех, у кого есть домашние животные.

Но следует помнить, что выбирая наматрасник на резинке стоит учитывать не только длину и ширину матраса, но и высоту его боковых сторон.

Посетить сайт производителя наматрасников