ОСТАП СЕМЕРАК ПІДПИСАВ НАКАЗ ПРО ЗАБОРОНУ ПОЛЮВАТИ НА ЛОСЯ

3 лютого 2017 року, Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак підписав Наказ № 41 «Про заборону полювання на лося». Документом встановлюється заборона полювання на лося європейського (Alces alces) на всій території України строком на 25 років. Водночас Державна екологічна інспекція України отримала доручення забезпечити державний контроль за дотриманням режиму цієї заборони.

Документом також передбачено розробку програми відтворення популяції лося європейського (Alces alces) в Україні та забезпечення проведення необхідних досліджень і моніторингу стану його популяції за участю науковців.

«З мораторієм на відстріл цих тварин Україна запізнилася на кілька десятиліть. Зараз за різними підрахунками популяція лосів в Україні нараховує від 2 тис особин до 6 тис. Тоді як в Білорусі і Польщі близько 30 тис. До речі, Польщу теж свого часу спіткала подібна історія з масовим відстрілом цих тварин. З 2001 року там запроваджено мораторій і популяція лося за цей час зросла у кілька разів», - прокоментував підписаний Наказ Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Він зазначив, що Наказ було розроблено з урахуванням норм вітчизняного природоохоронного законодавства. Крім того, документ базується на висновках Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України.

«Насправді висновки науковців про стан популяції лося – критичні і лише офіційно підтверджують, що тварина в Україні опинилася на межі зникнення. Окремо хотів би подякувати екологічній спільноті за активну позицію та наполегливість у цій історії», - резюмував Остап Семерак.

Він висловив сподівання, що ухвалення проекту акта сприятиме збереженню популяції лося європейського (Alces alces) і поступовому зростанню його чисельності на території України та посилить державний нагляд (контроль) у сфері охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу за охороною цього виду в дикій природі.