ЛАУРЕАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ– 2016» в номінації «Митець року»

Номінація «Митець року».

Антоній БАРИШЕВСЬКИЙ

Соліст Національної Філармонії України, лауреат міжнародних конкурсів



Три головні події 2016 року за Вашою версією: Запис всіх сонат Галини Уствольскої на Німецькому радіо в Берліні, виконання сонат та інтерлюдій Джона Кейджа на препарованому роялі, дебюти в престижних європейських залах – Кончертгебау в Амстердамі та Концертхаус в Берліні.

Ваша «Формула успіху»: Більше самовдосконалюватися, опановувати нове, все інше – з Божої милості.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Концертуючим піаністом.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка? Зіграти усі «20 поглядів на Ісуса-немовля» Олів’є Мессіана.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх – це поєднання яскравої індивідуальності, вдачі, маркетингу або щось одне зі списку.

Ваш улюблений афоризм? «Все відносно». І той факт, що ця фраза, власне, також є відносною.

Кого Ви вважаєте найяскравішим генієм всіх часів і народів? Йоган Себастьян Бах.

Що Вам найбільше заважає в Вашій професії? Лінь.

Коли, по-вашому, творчість стає мистецтвом? Коли вона перетинає кордони звичного, здобуває полівимірність, парадоксальність, нову духовну глибину.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? ☺ А якщо все-таки в грошах, то чому? ☺ Колись дітьми ми загадували бажання, і одним з них було: мати гаманець, в якому завжди є гроші, скільки б ти з нього не витягав. Мати такий гаманець зовсім непогано, проте щастя звідти не витягнеш.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... обіпруся».

Кому в цьому житті Ви заздрите? ☺ Тим, хто дотепно відповів на це питання.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? ☺ Їх два – любов до себе та нелюбов до себе.

Якщо на Вашу честь кулінари назвуть якусь страву – що це буде? Можна перейменувати село Баришівка Київській області на село Баришівка Київської області. Або ж відкрити бар в місті Іжевськ. Було б так: Іжевський бар ‘Баришевський’

Чи є у Вас улюблена книга? Збірки поезій Мандельштама, Заболоцького, Лишеги.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Перенести в Київ Гамбурзьку філармонію. Вона би символізувала тяжіння до інновацій в культурі та суспільстві.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали?

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Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? В село Міські Млини Полтавської області.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті? Головне досягнення – народження доньки.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Подорож.

Дмитро БОГОМАЗОВ

Режисер-постановник Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.



Найвагоміші досягнення в Вашій професійній (громадській) діяльності в 2016 році:

1. Театральна премія «Київська пектораль» у номінації «Краща музична вистава» за виставу «Співай, Лола, співай!», що був поставлений у драматичному театрі - Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

2. Призначення до складу членів комітету Національної премії імені Тараса Шевченка - найвищої державної нагороди України в галузі культури та мистецтва.

3. Номінація в лауреати Загальнонаціональної програми «Людина року 2016».

Ваше життєве кредо: Все робити як вперше, нічого не робити «за звичкою», не переставати дивуватися.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Звісно, футболістом.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка? Вирушити зі своєю дружиною у навколосвітню подорож.

Бути сьогодні успішним – це… Бути оптимістом і працювати як Папа Карло.

Ваш улюблений афоризм? Не в грошах щастя!

Кого Ви вважаєте найяскравішим генієм всіх часів і народів? Шекспіра.

Що Вам найбільше заважає в Вашій професії? Відсутність контексту.

Коли, по-вашому, творчість стає мистецтвом? У театрі – коли в залі сидить освічена публіка.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? ☺ А якщо все-таки в грошах, то чому? ☺ У тому, що тобі цікаво проживати кожен день.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... Поверну Крим і закінчу війну на Донбасі».

Кому в цьому житті Ви заздрите? ☺ Молодим – у них усе попереду.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? ☺ Лінь.

Яка страва здатна покращити вам настрій? ☺ Віскі.

Чи є у Вас улюблена книга? Якщо «так», то яка? «Хитромудрий ідальго Дон Кіхот Ламанчський» Сервантеса.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Лоренцо Медічі – державний діяч за правління якого розквітали науки і мистецтва.

Яке чудо світу Ви би хотіли перенести до свого рідного міста? У київський рельєф прекрасно б вписалися Висячі сади Семіраміди.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Україна.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? «У далекий край — аж на Донбасс».

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Досягнення – це моя сім'я, помилка – почати курити.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Подорожі.

Анатолій СОЛОВ'ЯНЕНКО

Головний режисер Національної опери України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, повний кавалер Орденів «За заслуги», нагороджений Орденом Честі (Грузія), кавалер Ордену «Зірка Італії».



Найвагоміші події (здобутки) в Вашій професійній (громадській) діяльності в 2016 році: постановка масштабної опери Джузеппе Верді «Набукко» на київській сцені.

Ваша «Формула успіху»: розбивати шлях до головної мети на досягнення конкретних завдань і завжди слідувати наміченому плану.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Спочатку теслею, потім режисером.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка? Я займаюся улюбленою справою – справою мого життя, тому головна моя мрія – мати можливість творити, як можна довше.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх для мене - робити те, що цікаво людям і те, що приносить їм задоволення.

Ваш улюблений афоризм? Я дуже оптимістична людина, тому, навіть якщо на душі «не солодко», на питання «як справи?» я відповім: «Справи кепські, але йдуть прекрасно»!

Кого Ви вважаєте найяскравішим генієм всіх часів і народів? Мікеланджело і Верді.

Що Вам найбільше заважає в Вашій професії? Я обожнюю в своїй професії все.

Коли, по-вашому, творчість стає мистецтвом? Коли воно отримує визнання тих, кому адресовано.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? ☺ А якщо все-таки в грошах, то чому? ☺ Щастя не в грошах, в їх кількості. А, якщо серйозно, то в умінні отримувати задоволення від життя і дарувати його оточуючим.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... ніколи не впаду».

Кому в цьому житті Ви заздрите? ☺ Сам собі – я маю щастя займатися улюбленою справою.

Якщо на Вашу честь кулінари назвуть якусь страву – що це буде? Якби в мою честь назвали якусь страву з квасолі, я був би щасливий.

Чи є у Вас улюблена книга? Якщо «так», то яка? «Мертві душі» і «Державний житель» Андрія Платонова – ці твори актуальні в будь-який час.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Я ціную дружбу зі своїми сучасниками.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Сіднейську оперу – це одне з найбільш технічно досконалих театральних будівель.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Звичайно

«Опера».

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? В оперу і на рибалку.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Рибалка.