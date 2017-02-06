К апрелю от печальноизвестной многоэтажки в Лисичанске не останется следа Опубликовано: Таковы планы сотрудников ООО «Шахтобурение», которые в начале января приступили к демонтажу жилого дома № 17 на квартале Восточный.

«Для работы все есть, кроме погоды. Люди работают на улице и целый день — на морозе»,- говорит начальник участка Роман Шарый.

По его словам, кран, который работает на участке — арендованный, поскольку ни в Лисичанске, ни в Северодонецке, ни в Рубежном такой башенной техники нет. На данный момент территория работ ограждена забором, от дома отключены все коммуникации, работает спецтехника. Приступили к демонтажу технического этажа.

Как известно, из областного бюджета на демонтаж разрушенного войной дома быловыделенооколо8 млн. грн.

В июле 2014 года этот жилой дом пострадал от попадания снаряда. На 108 квартир от перегрева обрушились перекрытия. По заключению экспертизы жилье не подлежит восстановлению. Собственникам 89 квартир была выплачена денежная компенсация за утерянное жилье. 27 января текущего года двум семьям вручили ордера на получение квартир. В ближайшее время люди получат еще 3 ордера на жилые помещения. Квартиры, ордера на которые были и будут вручены, отремонтированы за счет средств местного бюджета.

Галина Тищенко, «Восточное партнерство»

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