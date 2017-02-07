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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Россия запретит импорт мяса птицы и яиц из 15 стран ЕС
    Опубликовано: 2017-02-07 10:00:04

    Россия намерена в течение двух недель ввести запрет на импорт мяса птицы, инкубационного яйца и другой мясной продукции из стран Европы, где был зафиксирован птичий грипп.

    Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

    “У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель.

    Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц”, – сказала Мелано.

    В Россельхознадзоре уточнили, что запрет коснется мяса птицы, производимого в Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

    Сообщается, что ранее Россельхознадзор вводил точечные ограничения на поставки мясной продукции с отдельных регионов европейских стран, где произошли вспышки птичьего гриппа, и в ведомстве не исключали, что запрет может распространиться на эти страны.

    Инф. finance.ua

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