Google назвал самую популярную марку авто

Обнародован рейтинг самых популярных автомобильных марок по версии поисковика Google. Как свидетельствуют данные исследования компании Quickco, лидером прошлого года стала Toyota.

Этот автомобильный бренд оказался на первом месте в 74-х странах мира и, в частности, в Австралии, США, Китае, Центральной Африке, Гренландии и других.

Второе место заняла BMW, которая оказалась наиболее популярной в Германии, Польше, Бельгии, Хорватии, Австрии, Норвегии и Украине.

На третьем месте разместилась Hyundai, которую чаще других спрашивали жители Индии и России.

Также в ТОП-10 вошли автопроизводители Honda, Volvo, Fiat, а кроме того – Volkswagen стал мировым лидером по продажам автомобилей в 2016 году.

Ранее сообщалось, что были определены наиболее продаваемые автомобили 2016 года.

Инф. finance.ua