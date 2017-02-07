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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Google назвал самую популярную марку авто
    Опубликовано: 2017-02-07 09:45:49

    Обнародован рейтинг самых популярных автомобильных марок по версии поисковика Google. Как свидетельствуют данные исследования компании Quickco, лидером прошлого года стала Toyota.

    Этот автомобильный бренд оказался на первом месте в 74-х странах мира и, в частности, в Австралии, США, Китае, Центральной Африке, Гренландии и других.

    Второе место заняла BMW, которая оказалась наиболее популярной в Германии, Польше, Бельгии, Хорватии, Австрии, Норвегии и Украине.

    На третьем месте разместилась Hyundai, которую чаще других спрашивали жители Индии и России.

    Также в ТОП-10 вошли автопроизводители Honda, Volvo, Fiat, а кроме того – Volkswagen стал мировым лидером по продажам автомобилей в 2016 году.

    Ранее сообщалось, что были определены наиболее продаваемые автомобили 2016 года.

    Инф. finance.ua

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