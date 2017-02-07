Обнародован рейтинг самых популярных автомобильных марок по версии поисковика Google. Как свидетельствуют данные исследования компании Quickco, лидером прошлого года стала Toyota.
Этот автомобильный бренд оказался на первом месте в 74-х странах мира и, в частности, в Австралии, США, Китае, Центральной Африке, Гренландии и других.
Второе место заняла BMW, которая оказалась наиболее популярной в Германии, Польше, Бельгии, Хорватии, Австрии, Норвегии и Украине.
На третьем месте разместилась Hyundai, которую чаще других спрашивали жители Индии и России.
Также в ТОП-10 вошли автопроизводители Honda, Volvo, Fiat, а кроме того – Volkswagen стал мировым лидером по продажам автомобилей в 2016 году.
Ранее сообщалось, что были определены наиболее продаваемые автомобили 2016 года.
Инф. finance.ua