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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Более 40% украинцев занимают деньги на лечение - исследование
    Опубликовано: 2017-02-06 17:30:16

    В прошлом году 43% госпитализированных, чтобы покрыть стоимость лечения, занимали деньги и продавали имущество. Про этом говорится в исследовании "Индекс Здоровья. Украина - 2016 ", передает УНН.
    "По данным всеукраинского опроса, проведенного в рамках исследования " Индекс Здоровья. Украина - 2016 ", 43% госпитализированных за последний год граждан вынуждены были занимать, продавать имущество, чтобы покрыть расходы на лечение. При этом средняя сумма средств, которую пришлось занимать, составила 4 тыс. 865 грн ", - говорится в сообщении.
    Среди респондентов, которые были госпитализированы в течение прошлого года, 25% неофициально платили непосредственно врачу или другому медицинскому персоналу (в среднем - 1 тыс. 860 грн), 37% платили в благотворительный фонд лечебного учреждения (в среднем 181 грн), 27% платили в кассу лечебного учреждения согласно официальным ценам заведения (в среднем - 1 тыс. 951 грн).
    Средняя сумма средств, одолженных на амбулаторное лечение, составила 1 тыс. 937 грн. При этом наибольшую сумму занимали жители города Киева - 7 тыс. 800 грн. Средний размер расходов "из кармана" пациента за консультацию врача составил 472 грн.
    По данным опроса, 39% граждан за последние 12 месяцев болели, но не посетили врача из-за нехватки средств.
    Исследование было проведено Киевским международным институтом социологии в сотрудничестве с Фондом «Социальные индикаторы» благодаря поддержке Международного фонда "Возрождение" с августа 2015 года по август 2016 года. Полевой этап исследования продолжался с 16 мая по 30 июня 2016 года. В результате полевого этапа были собраны 10 тыс. 224 опросники, и опрошено по крайней мере 400 респондентов в каждой области. В Донецкой и Луганской областях исследованием охвачены только территории, подконтрольные правительству Украины.

    Петро Ивасюк

    Источник: УНН

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