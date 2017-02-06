О чем говорил в Киеве Фрэнсис Фукуяма

2 февраля Киев посетил известный американский философ и публицист, профессор Стэндфордского университета Фрэнсис Фукуяма. Delo.UA побывало на встрече с философом и узнало, почему к власти приходят популисты, в чем секрет Дональда Трампа, а также в чем состоит надежда Украины.

Об Украине

Украина умеет удивлять. Первые десять лет после распада Советского Союза я почти ничего не слышал об Украине. Для меня это была terra incognita. Но в 2004 году люди вышли на улицы, и об этом заговорил весь мир. Через 10 лет вы повторили это.

Я долго думал, почему Оранжевая революция не увенчалась успехом. Считаю, что проблема в том, что люди научились протестовать, показывать свое недовольство посредством улицы, однако этого мало для изменений. Необходимо, чтобы в правительство приходили новые люди. В 2004 году этого не произошло.

Главная проблема Украины и других постсоветских стран в том, что во время приватизации здесь срослись политическая и экономическая элита. Люди приходят во власть не для того, чтобы служить на благо других, но для того, чтобы побольше украсть для себя и своей семьи. Это и есть основа коррупционной схемы.

Однако это не приговор. Считаю, что надо с чего-то начинать. Это может быть один орган власти, одно министерство. Например, министерство экономического развития или инфраструктуры. Изменения даже на одном участке помогут вернуть доверие людей к власти и нарушить порочный круг, когда люди не доверяют власти, не хотят платить налоги, власть не имеет возможности проводить изменения. Это приводит еще к большему недоверию.

В Украине сейчас многое зависит от социальной мобилизации общества. Люди должны понять, что есть два пути — правильный и легкий. Легкий путь — это путь коррупции. Однако легкий путь сегодня — это причина проблем завтра. Люди должны это понять. Поэтому надо работать не только с чиновниками, но и с предпринимателями, напоминая им об этом.

Украинцам сейчас критически важно перейти от протестов на улице к системной работе в правительстве и бизнесе. Здесь большие надежды подает молодое поколение украинцев. Если они придут к власти, они смогут перестроить управление государством и победить коррупцию.

Об Америке и Трампе

Я никогда еще так сильно не переживал за будущее своей страны, как сейчас. Мне иногда кажется, что мы все участники социального эксперимента, который затеял Дональд Трамп.

Что касается Трампа, то у него нет необходимых характеристик, чтобы быть президентом. К тому же у него нет карт-бланша делать так, как он хочет. У него есть Конгресс. Надеюсь, что система сдержек и противовесов, заложенная в Конституции США, сможет сдержать Трампа. Однако это будут непростые 4 года.

Чтобы противостоять Трампу, демократы должны изменится. Во-первых, важно осознать, что Обама ушел навсегда, у него нет возможности претендовать на кресло президента. Во-вторых, необходимо порвать связи со старыми элитами, как клан Клинтонов. В-третьих, демократам необходимо растить новых лидеров.

О популистах и либерализме

Есть две группы избирателей — популистические и либеральные. Приход к власти Трампа, Brexit и популярность Путина показывают, что сейчас очень популярны идеи популистов.

Однако пока еще рано говорить о кризисе либеральной идеи. События последних лет показывают, что либерализм — это универсальная идеология молодых людей во всем мире. Они хорошо образованы и отказываются идти на поводу популистов. Из-за этого Путин менее всего популярен среди жителей Петербурга и Москвы.

О разном

Я преподаю в университете в Калифорнии, где половина студентов изучают компьютерные науки и хотят начать свое дело.

Не у каждого из них выходит с первого раза, однако наша система построена так, чтобы стимулировать молодых людей рисковать.

Если у вас не получилось, в Штатах никто не будет считать вас изгоем. Хотя это часто встречается в других странах, где им закрывают все кредиты и тяжело устроиться на работу. Считаю, что это неправильно.

Развитие в бедных странах сдерживает не отсутствие человеческого капитала, а отсутствие хорошего управления и независимых судов.

Фрэнсис Фукуяма

всемирно известный американский философ, политолог, политический экономист и писатель

Инф. delo.ua