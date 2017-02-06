В Новоайдаре становится светлее Опубликовано: В этом году поселок городского типа Новоайдар — один из старейших на Луганщине — отмечает свое 330-летие. И к юбилею районный центр, как положено, прихорашивается.

В частности, здесь выполняют программу улучшения уличного освещения. Сейчас оно обновляется на улице Банковской. Здесь используют опыт реконструкции осветительных систем на соседней улице Великий шлях. Там уже установлены уличные фонари на солнечных батареях. В солнечные дни те накапливают энергию, которой хватает на несколько часов.

С наступлением весны работа таких устройств станет еще эффективнее. Они помогут и энергосбережению.

Сейчас поселковый совет Новоайдара готовит инвестиционный проект для использования не только солнечных батарей, а и энергии достаточно быстрого течение здешней реки. Его должно хватить на освещение моста через реку Айдар, у въезда в поселок. Движение по нему довольно интенсивное, и новшество окажется очень кстати.

Семен Перцовский, «Восточное партнерство» Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.