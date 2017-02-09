Как мы выбираем партнеров

Что касается отношений, наши реальные ожидания далеко не всегда оправдываются – причем виноваты в этом мы сами! Психологи из США считают, что при выборе партнера все люди склонны обманываться…

Так, многие единогласно утверждают, что ищут себе пару – в первую очередь надежного человека, к тому же не обделенного интеллектом и чувством юмора… На самом же деле мы бессознательно стремимся завоевать сексуально привлекательного партнера. По утверждениям ученых, этому «самообману» в равной степени подвержены как женщины, так и мужчины.

«Люди могут сколько угодно разглагольствовать о возвышенных ценностях, которые они пытаются найти в потенциальных партнерах. Но исследование за исследованием доказывают: их реальные предпочтения совсем иные. Ведь в реальной жизни они живут или встречаются с совершенно другими людьми», – рассказывают американские психологи. Они провели ряд экспериментов и снова доказали: физическая привлекательность партнера является наиболее ценным качеством для мужчин и женщин. Тем не менее, при выборе супруга они все–таки советуют вспомнить пословицу: «С лица воды не пить».

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