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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хотите похудеть: заведите дневник
    Опубликовано: 2017-02-09 08:44:35

    Ученые из Великобритании считают, что нужно развивать свой литературный дар – это поможет оставаться в прекрасной физической форме и даже сбросить лишние кило, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Для того чтобы похудеть, женщинам стоит писать не о съеденных калориях, а…о самых ценных вещах в своей жизни – любви, дружбе, музыке или религии. Этому занятию надо посвящать по 15 минут в день, советуют британские эксперты.

    В исследовании приняли участие 45 студенток с индексом массы тела 23 и выше – при том, что нормальным считается показатель от 18,5 до 24,9. 58% участниц были полными или страдали от ожирения. Каждую девушку взвесили и попросили оценить различные ценности, такие как творчество, политика, музыка, отношения с друзьями и близкими и т.д. Затем половину из них попросили ежедневно по 15 минут писать в дневнике о ценностях, которые были им ближе всего. Остальные девушки писали о ценностях, которые их мало интересовали, но могли быть важными для других людей.

    Через 4 месяца девушек снова взвесили, и оказалось, что те из них, кто писал о важных для них вещах, похудели в среднем на 1,5 килограммов, а остальные – на 1,2 килограмма.

    Ученые давно заметили, что мысли о ценностях оказывают большое влияние на людей в ситуациях, когда они чувствуют, что их целостность подвергается опасности. Прежде они применяли подобный опыт с отстающими студентами. Те, кто записывал мысли о собственных ценностях, стали впоследствии лучше учиться.

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