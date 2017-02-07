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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Полные мужчины страдают от дефицита сперматозоидов
    Опубликовано: 2017-02-07 11:44:13

    Качество спермы мужчины зависит от его веса, считают ученые из Германии. У молодых мужчин, страдающих от ожирения концентрация сперматозоидов ниже, чем у их более худых сограждан, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Целый ряд научных исследований указывает на то, что у полных мужчин качество спермы оставляет желать лучшего, в сравнении с худыми. Это значит, что шансы на зачатие ребенка у мужчин с избыточным весом существенно снижаются.

    В ходе очередного исследования ученые из университета Лейпцига анализировали медицинские данные 2 000 мужчин в возрасте 20–30 лет, которые обратились за помощью в клинику по лечению бесплодия. В результате оказалось, что у полных мужчин концентрация сперматозоидов была хуже, однако оставалась в пределах допустимой нормы (нормой считается 20–50 миллионов сперматозоидов на миллилитр).

    Пока исследователи не сошлись во мнении, каким образом лишний вес влияет на качество спермы. Возможно, все дело в недостаточном уровне гормона тестостерона и других половых гормонов. Также избыточный жир влияет на некоторые белки, необходимые для выживания и функционирования сперматозоидов. Жир, который накапливается вокруг области живота и обволакивает внутренние органы – висцеральный жир – связывают с уровнем половых гормонов в организме мужчины. Тем не менее, исследователи согласны в одном: взаимосвязь между весом и качеством спермы однозначна. Это является дополнительным стимулом для мужчин держать себя в форме.

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