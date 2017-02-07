Зачатие близнецов: в чем тайна

Близнецы рождаются очень редко – примерно в 2% всех беременностей. Из них 30% являются идентичными близнецами. Остальные 70% – неидентичные, или двойняшки. От чего это зависит? И в чем различие между развитием одного ребенка, близнецов и двойняшек?

Одноплодная беременность. Давайте обратимся к самому началу, когда происходит оплодотворение. Яйцеклетка оплодотворяется с помощью одного сперматозоида, и далее происходит формирование зиготы. В течение следующих нескольких дней, оплодотворенная яйцеклетка делится снова и снова, чтобы сформировать структуру, состоящую из сотен клеток, которую называют бластоцистой. В течение первой недели после оплодотворения, внутри бластоцисты находится масса клеток, из которых образуется эмбрион. Бластоциста продолжает путешествие в матку, где она внедрится в слизистую оболочку и со временем вырастет в ребенка, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Однояйцовые, или идентичные близнецы развиваются из одной оплодотворенной яйцеклетки (зиготы), поэтому их называют монозиготными близнецами. Как и в случае с одноплодной беременностью, в данном случае яйцеклетка оплодотворяется от одного сперматозоида. Но в отличие от одноплодной беременности, эта оплодотворенная яйцеклетка будет разделен на два отдельных эмбриона – идентичные близнецы. Это знаменательное событие происходит в течение первой недели после оплодотворения. Оно может случиться на различных стадиях:

На двуклеточной стадии с 1 по 3 день

На ранней стадии бластоцисты на 4–6 день

На поздней стадии бластоцисты на 7–9 день

Стадия, на которой яйцеклетка разделяется, определяет, как близнецы имплантируются в слизистую оболочку матки. В принципе, чем раньше происходит разделение, тем более независимо эмбрионы будут развиваться в матке. Таким образом, каждый из идентичных близнецов, которые разделились на стадии двух клеток, имеет свои собственные амнион, хорион и плаценту. Эмбрионы, которые разделились на поздней стадии бластоцисты, делят «на двоих» общий амнион, хорион и плаценту.

Существует распространенное заблуждение о том, что рождение идентичных близнецов передается будущим поколениям через гены матери. Но на самом деле науке неизвестны причины развития идентичных близнецов. На данном этапе мы можем лишь констатировать, что это чудо происходит вновь и вновь.

Неидентичные близнецы, или двойняшки. Разнояйцовые близнецы развиваются из двух оплодотворенных яйцеклеток, или зигот. Именно поэтому их также называют дизиготными близнецами. В отличие от идентичных близнецов, рождение двойняшек, безусловно, зависит от генов матери. Дело в том, что при овуляции иногда яичники «выпускают» две яйцеклетки вместо одной. И при удачном стечении обстоятельств обе яйцеклетки оплодотворяются двумя различными сперматозоидами – именно поэтому двойняшки не походят друг на друга как две капли воды. Двойняшки даже могут быть разного пола. В матке разнояйцовые близнецы развиваются в отдельности: каждый из них имеет свой собственный хорион, амнион и плаценту.

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