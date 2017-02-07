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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кто в доме хозяин
    Опубликовано: 2017-02-07 06:34:42

    Американские психологи считают, что глава семьи – все–таки женщина. По словам ученых, брак – именно та область, где женщины занимают ключевые позиции.

    Раньше считалось, что женщины не являются «последней инстанцией» в принятии важных фамильных решений. Однако последнее исследование, доказывает, что роль хранительницы очага явно недооценивали. Группой ученых под руководством Дэвида Вогела из университета Айовы было проведено исследование, доказавшее, что женщины главенствуют в области принятия семейных решений. «Предыдущее мнение базировалось на том, что мужчины зарабатываю больше денег – следователно, надо полагать, что и их мнение будет решающим» — объяснил доктор Вогел.

    Ученые проанализировали поведение около 100 супружеских пар: все участники были старше 30 лет и состояли в браке 5 и более лет. Испытуемых снимали на видео в минуты обсуждения семейных проблем. «Жены чаще настаивали на том, чтобы партнер менялся и чаще были склонны к разрыву отношений. Женщины явно лидировали в диалоге, использовали более мощные формулировки, были требовательными, в то время как мужчина мог либо согласиться, либо уйти» — рассказывает доктор Вогел.

    По мнению других исследователей, принимавших участие в проекте, женщины чувствуют большую ответственность за атмосферу в доме. Представительниц прекрасного пола заботит, развиваются ли отношения и все ли члены семьи ими довольны.

    zdravoe.com

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