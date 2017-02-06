Глупые люди: несчастные люди

Люди с низким уровнем интеллектуального развития не столь счастливы и здоровы, как их боле умные сограждане, – к такому выводу пришли британские ученые. Их исследования в этой области длятся не первый год…

Данные предыдущих экспериментов свидетельствуют о том, что люди, чувствующие себя более счастливыми, живут дольше – независимо от общего состояния их здоровья или дохода. По–видимому, такой вывод определил тему дальнейшего научного поиска.

Главная цель нового исследования состояла в определении связи между уровнем умственного развития (IQ) и внутренним ощущением счастья людей. Также предполагалось выявить факторы, влияющие на формирование этого состояния.

Оказалось, что ощущение счастья или несчастья формируется у людей под воздействием следующих факторов: уровень доходов, психологическое самочувствие, состояние здоровья и наполненность жизни различными мероприятиями, которые могут вызывать, как положительные, так и отрицательные эмоции.

Основные выводы, к которым пришли исследователи следующие:

Самыми несчастными себя считают люди с низким IQ.

Люди с высоким IQ чувствуют себя счастливыми значительно чаще, чем люди с низким IQ.

Только у 50% людей с высоким IQ влияют на качество жизни уровень доходов или жизненные обстоятельства.

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