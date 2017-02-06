Создан крем для отбеливания интимных женских зон

Весьма необычное косметическое средство было разработано в Индии. Производители обещают «безопасное осветление сокровенных частей» всего за 4 недели.

Крем под названием Lactacyd White Intimate широко рекламируется на своей «родине» под вполне невинным лозунгом «Все хотят хорошо выглядеть!» Однако, что таит в себе столь «революционное» средство, неизвестно: производитель не спешит афишировать свои секреты. В то же время новый крем может быть опасен, как и множество других, не столь сенсационных, отбеливающих средств для кожи.

Многие из отбеливающих средств несут определенный риск для здоровья, так как содержат опасные активные ингредиенты – гидрохинон и ртуть. Они действительно осветляют, но параллельно приводят к постоянному изменению цвета кожи и повреждению почек. Естественно, в развитых странах такая продукция нелегально, но многих жертв красоты опасность не останавливает. Что касается Lactacyd White Intimate, эксперты также подозревают этот крем в содержании токсичных веществ.

Новинка пользуется бешеным успехом в Индии, а в Таиланде стала хитом продаж. Это, впрочем, неудивительно, учитывая расовые особенности и желание азиатов как можно больше походить на европейцев.

zdravoe.com