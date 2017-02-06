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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Создан крем для отбеливания интимных женских зон
    Опубликовано: 2017-02-06 11:04:24

    Весьма необычное косметическое средство было разработано в Индии. Производители обещают «безопасное осветление сокровенных частей» всего за 4 недели.

    Крем под названием Lactacyd White Intimate широко рекламируется на своей «родине» под вполне невинным лозунгом «Все хотят хорошо выглядеть!» Однако, что таит в себе столь «революционное» средство, неизвестно: производитель не спешит афишировать свои секреты. В то же время новый крем может быть опасен, как и множество других, не столь сенсационных, отбеливающих средств для кожи.

    Многие из отбеливающих средств несут определенный риск для здоровья, так как содержат опасные активные ингредиенты – гидрохинон и ртуть. Они действительно осветляют, но параллельно приводят к постоянному изменению цвета кожи и повреждению почек. Естественно, в развитых странах такая продукция нелегально, но многих жертв красоты опасность не останавливает. Что касается Lactacyd White Intimate, эксперты также подозревают этот крем в содержании токсичных веществ.

    Новинка пользуется бешеным успехом в Индии, а в Таиланде стала хитом продаж. Это, впрочем, неудивительно, учитывая расовые особенности и желание азиатов как можно больше походить на европейцев.

    zdravoe.com

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