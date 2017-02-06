Поцелуи: ключ к любви

Как утверждают психологи, страстный поцелуй – свидетельство психологической совместимости партнеров. И чем больше пара страстно целуется – тем больше любви она испытывает.

Так считает, Майкл Кристиан, издавший книгу «Искусство поцелуев» под псевднимом Вильям Кейн. Автор «теории поцелуев» утверждает, что благодаря этому действу отношения можно вывести на новый уровень. Главное, не стесняться обсуждать со своим партнером моменты, которые вас не устраивают. Причем это также не должно звучать как обвинение или упрек, – советует эксперт.

Так, женщины часто жалуются на агрессивность мужчин – они слишком грубо проталкивают язык в рот, и это пугает их. Мужчины же нарекают, что женщины недостаточно раскованны и открыты, когда целуются.

Но все же большинство представителей обоих полов жалуются на отсутствие разнообразия и монотонность. Монотонность же губит отношения. Майкл Кристиан рекомендует при поцелуях переключить внимание с губ и рта на другие эрогенные зоны – шею, мочку уха, щеки. «Таким образом, вы всегда сможете целоваться, будто в первый раз», – обещает он.

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