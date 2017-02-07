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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Шаурма вызвала у диетологов шок
    Опубликовано: 2017-02-07 14:04:14

    Специалисты в области пищевой безопасности подтвердили, что популярное по всему миру блюдо арабской кухни, шаурма, содержит "шокирующее" количество соли и жира, а также может содержать мясо неизвестного происхождения.


    В ходе проведенного исследования, ученые обнаружили, что в среднем в одной порции шаурмы содержится 98 процентов рекомендованной суточной нормы соли, почти 150 процентов нормы насыщенных жиров и около 1000 калорий, то есть половина суточной нормы, рекомендованной для среднестатистической женщины.


    Наиболее "экстремальные" образцы арабской кухни тянут на 1990 калорий без салата и соусов, а содержание насыщенных жиров в них почти в 4,5 раза превышает суточную норму для женщины.


    "Мы никогда не считали шаурму частью сбалансированной диеты, однако содержание насыщенных жиров и соли в ряде случаев вызвало у нас серьезное беспокойство", - сказал руководитель исследования Джеффри Теобальд.
    "Некоторым кажется, что лучше взять небольшую шаурму, но это исследование показало, что вес маленькой и большой порции отличается очень незначительно", - добавил он.

    health.sumy.ua

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