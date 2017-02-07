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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чайный напиток замедляет старение
    Опубликовано: 2017-02-07 10:44:12

    Аргентинские ученые открыли, что тонизирующий напиток мате, известный еще как парагвайский чай, замедляет старение организма, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Отвар травы мате содержит большой процент полифенолов, которые укрепляют естественную защиту человеческого организма, не допуская повреждения клеток и таким образом препятствуя старению и развитию различных болезней.


    В исследовании указывается, что наиболее оптимальный отвар получается на основе 50 граммов мате и 500 мл воды при температуре 70 градусов по Цельсию. Содержание антиоксидантов в таком настое достигает 500-600 мг, что значительно больше, чем, к примеру, в настое того же количества черного или зеленого чая, утверждают аргентинские ученые.
    Почти все аргентинцы являются любителями этого напитка и могут продолжать наслаждаться его горьковатым вкусом, зная, что это полезно для здоровья.
    Употребление мате на отдыхе и на работе, в помещении и на свежем воздухе остается неотъемлемой частью аргентинской культуры. Поэтому для каждого аргентинца важно иметь при себе термос с горячей водой, сосуд для питья любимого напитка, который также называется мате, и металлическую или деревянную трубочку «бомбилья

    health.sumy.ua

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