Долголетие ведет к депрессии

Сегодня многие ученые работают над созданием «эликсира молодости», изучением гена долголетия, проще говоря, стараются всеми силами увеличить продолжительность жизни человека. Но стоит ли это делать? Оказывается, жить долго не так уж и интересно, по крайней мере, после ста лет у человека в большинстве случаев развивается депрессия, пишет mobus.



Родственники людей, которые прожили по крайней мере 97 лет или больше, тоже живут дольше и обладают сильной защитой от сердечно-сосудистых болезней. Медики заметили, что «по наследству» защиту от сердечно-сосудистых проблем в большей степени получали дети долгожителей, причем защитные свойства сохранялись на протяжении всей их жизни. По мнению специалистов, способность предотвращать старение и болезни, скорее всего, является врожденной и передается организму благодаря генам. Предполагается, что открытие этих генов позволит продлить жизнь и тем, у кого в роду не было долгожителей.



Специалисты из Университета Филадельфии обнаружили необычный парадокс. Люди, которые уже отметили свое столетие, наиболее подвержены депрессии, которая, как известно, является одним из факторов, укорачивающих жизнь.

В исследовании, проведенном учеными, приняли участие 244 человека в возрасте ста лет. У каждого четвертого участника эксперимента специалисты из Университета Филадельфии обнаружили признаки депрессии.

Такое количество людей, страдающих депрессией, среди долгожителей очень удивило специалистов, ведь у тех, кто страдает от депрессии, выше риск смерти. По крайней мере, так считалось раньше.

Теперь исследователям предстоит объяснить парадокс, почему, несмотря на признаки психического расстройства, участники исследования прожили так долго. Депрессия — бесспорно негативный фактор, но теперь не совсем ясно, влияет она на продолжительность жизни или нет, подчеркивают ученые

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