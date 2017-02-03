Стал известен район - лидер новостроек в столице

На рынке недвижимости Киева больше всего новостроек приходится на Голосеевский район.

Об этом сообщает со ссылкой аналитический материал специализированного портала Столичная недвижимость.

Самое большое количество жилых комплексов в последнее время предлагалось в Голосеевском районе – 20%. В Соломенском и Дарницком – по 14%, в Печерском – 13%, в Днепровском и Шевченковском – по 9%. Наименьшее количество новостроек в Святошинском – 8%, в Подольском – 7%, Оболонском – 5% и в Деснянском районе – 1%.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 37%. Доля новостроек комфорт-класса – 26%, бизнес-класса – 25% и премиум-класса – 12% от общего количества.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли – путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ОАО “ХК “Киевгорстрой” ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.

Инф. finance.ua