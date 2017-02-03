  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стал известен район - лидер новостроек в столице
    Опубликовано: 2017-02-03 18:00:31

    На рынке недвижимости Киева больше всего новостроек приходится на Голосеевский район.

    Об этом сообщает со ссылкой аналитический материал специализированного портала Столичная недвижимость.

    Самое большое количество жилых комплексов в последнее время предлагалось в Голосеевском районе – 20%. В Соломенском и Дарницком – по 14%, в Печерском – 13%, в Днепровском и Шевченковском – по 9%. Наименьшее количество новостроек в Святошинском – 8%, в Подольском – 7%, Оболонском – 5% и в Деснянском районе – 1%.

    В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 37%. Доля новостроек комфорт-класса – 26%, бизнес-класса – 25% и премиум-класса – 12% от общего количества.

    Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли – путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

    В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ОАО “ХК “Киевгорстрой” ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...