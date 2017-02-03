Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 9,7 млрд куб. м Опубликовано: Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 февраля уменьшился до 9,792 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 91,82 млн куб. м газа.

При этом в данных за 1 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 39,30 млн куб. м, из Польши - 3,31 млн куб. м, из Венгрии - 2,57 млн куб. м газа.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 31%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Юлия Шрамко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.