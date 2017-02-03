Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 февраля уменьшился до 9,792 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 91,82 млн куб. м газа.
При этом в данных за 1 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 39,30 млн куб. м, из Польши - 3,31 млн куб. м, из Венгрии - 2,57 млн куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 31%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Юлия Шрамко
Источник: УНН