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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Украине появится электронный страховой полис ОСАГО
    Опубликовано: 2017-02-03 09:00:04

    Благодаря внедрению электронного полиса упростится возможность проверки его наличия со стороны полиции и сведется к минимуму вероятность покупки полиса у мошенников.

    Нацкомфинуслуг утвердила Положение об особенностях заключения электронных договоров ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомфинуслуг.

    Положение устанавливает обязанности страховщика и основные правила при заключении электронных договоров страхования.

    "Работа по внедрению электронных полисов проводилась в течение шести лет и вышла в активную фазу в прошлом году, — отметил председатель Нацкомфинуслуг Игорь Пашко, — сегодня мы делаем важный шаг в истории отечественного страхования. Надеюсь, что в третьем квартале этого года украинские водители уже смогут воспользоваться первыми электронными полисами ОСАГО".

    Согласно положению, владельцы транспортных средств смогут кроме традиционного способа приобретения полиса автогражданки, заключать договоры через интернет и получать электронные полисы страхования.

    Для этого владелец транспортного средства направляет страховщику заявление, в котором указывает необходимые сведения. Страховщик, в свою очередь, формирует ему предложение заключить договор ОСАГО и регистрирует в базе данных МТСБУ. Важно, что это предложение действует до окончания суток, в которые оно сформировано.

    Если владелец автомобиля соглашается с полученным предложением заключить договор страхования, он направляет страховщику сообщение — то есть акцептует или подписывает договор страхования.

    Страховщик формирует полис ОСАГО и регистрирует его в базе данных МТСБУ.
    Подтверждением заключения электронного договора страхования станет отправка клиенту электронного документа — визуальной формы страхового полиса.

    Вместе с ним страховщик направляет страхователю перечень своих представителей, уполномоченных обрабатывать претензии, специально утвержденный знак и бланк уведомления о дорожно-транспортном происшествии установленного МТСБУ образца.

    Благодаря внедрению электронного полиса упростится возможность проверки его наличия со стороны полиции — она ​​сможет это делать через доступ к централизованной базе данных МТСБУ. Благодаря регистрации всех полисов в базе МТСБУ, вероятность приобретения полиса у мошенников сводится к минимуму, а потребители финансовых услуг получают дополнительные гарантии будущих выплат.

    В течение года с даты введения электронного полиса в обороте будут обе формы полисов.

    Инф. delo.ua

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