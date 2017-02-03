В Украине появится электронный страховой полис ОСАГО

Благодаря внедрению электронного полиса упростится возможность проверки его наличия со стороны полиции и сведется к минимуму вероятность покупки полиса у мошенников.

Нацкомфинуслуг утвердила Положение об особенностях заключения электронных договоров ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомфинуслуг.

Положение устанавливает обязанности страховщика и основные правила при заключении электронных договоров страхования.

"Работа по внедрению электронных полисов проводилась в течение шести лет и вышла в активную фазу в прошлом году, — отметил председатель Нацкомфинуслуг Игорь Пашко, — сегодня мы делаем важный шаг в истории отечественного страхования. Надеюсь, что в третьем квартале этого года украинские водители уже смогут воспользоваться первыми электронными полисами ОСАГО".

Согласно положению, владельцы транспортных средств смогут кроме традиционного способа приобретения полиса автогражданки, заключать договоры через интернет и получать электронные полисы страхования.

Для этого владелец транспортного средства направляет страховщику заявление, в котором указывает необходимые сведения. Страховщик, в свою очередь, формирует ему предложение заключить договор ОСАГО и регистрирует в базе данных МТСБУ. Важно, что это предложение действует до окончания суток, в которые оно сформировано.

Если владелец автомобиля соглашается с полученным предложением заключить договор страхования, он направляет страховщику сообщение — то есть акцептует или подписывает договор страхования.

Страховщик формирует полис ОСАГО и регистрирует его в базе данных МТСБУ.

Подтверждением заключения электронного договора страхования станет отправка клиенту электронного документа — визуальной формы страхового полиса.

Вместе с ним страховщик направляет страхователю перечень своих представителей, уполномоченных обрабатывать претензии, специально утвержденный знак и бланк уведомления о дорожно-транспортном происшествии установленного МТСБУ образца.

Благодаря внедрению электронного полиса упростится возможность проверки его наличия со стороны полиции — она ​​сможет это делать через доступ к централизованной базе данных МТСБУ. Благодаря регистрации всех полисов в базе МТСБУ, вероятность приобретения полиса у мошенников сводится к минимуму, а потребители финансовых услуг получают дополнительные гарантии будущих выплат.

В течение года с даты введения электронного полиса в обороте будут обе формы полисов.

Инф. delo.ua