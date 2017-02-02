Аналитика: Золотая лихорадка финансовых пирамид в Украине: Evart Network и Evo Binary

На сегодняшний день количество проблем в Украине значительно возрастает. Причина этого в экономических, социальных и боевых действиях на территории государства. Поэтому неудивительно, что в такое тяжелое время появляются лица, которые стремятся обогатиться на горе других людей. Речь идет о мошенниках. Они используют сложившуюся ситуацию в государстве себе во благо.

Дело в том, что времена Остапа Бендера не исчезают полностью. Нотки тех времен проявляются везде. Особо ярко их можно заметить в стране, которая имеет шаткое положение, экономические трудности. Яркий пример такого явления – Сергей Мавроди, который совершил очередную обманную операцию на территории Африки. Да, именно здесь произошел крупный обман населения, который итак испытывает дефицит средств к существованию. Вместе со своей финансовой пирамидой, именуемой МММ, он произвел откровенную кражу денежных средств бедного населения, используя их надежды на лучшее будущее. Этот манипулятор наобещал жителям золотые горы, приближение к эпохе коммунизма. Отчаявшиеся жители Африки поверили в это. Ведь каждый хочет жить лучше.

Время идет и на смену известного МММ в наше государство пришло другое «движение» - финансовые пирамиды Evart Network и Evo Binary.

2014 год для нашего государства был переломным. Под воздействием многих факторов и причин экономическое состояние страны заметно дало трещину. Поэтому вполне логично, что таким положением легко воспользоваться. Что и произошло достаточно стремительно. Финансовые пирамиды Evart Network и Evo Binary не заставили себя долго ждать и достаточно быстро «захватили» свою нишу среди расстроенного населения Украины.

Чтобы привлечь человека они используют обыкновенные «рычаги» манипулирования сознанием: жить богаче, иметь лучшее жилье, приобрести желанный автомобиль, получать доход без особого вклада труда. Финансовые аферы на территории Украины работают весьма активно. Пирамиды Evart Network и Evo Binary в своей практике применяют новейшие технологии маркетинга, различные рекламные «фишки», сочиняют удивительные и поражающие сознание легенды своей бурной деятельности, поют хвалебные песни своим мнимым подвигам.

Создатели финансовых пирамид могут воздействовать на население не только изнутри, но и извне. Речь идет о том, что создатель этого движения спокойно находится заграницей и дистанционно управляет ситуацией, продвигает свой продукт нищему населению любого государства.

В большинстве случаев финансовые пирамиды скрывают свое истинное «лицо» под маской зарубежных фондов и компаний, которые испытывают острое желание «спасти» население государства от голода и других проблем, предоставив различные инвестиции. В качестве примера можно привести финансовую пирамиду Edelweiss5. К слову, она позиционирует себя компанией из Германии. Однако если навести соответствующие сведения, то выяснится, что эти два понятия абсолютно несовместимы. Тем не менее, эта пирамида активно работает на территории страны, открывает всевозможные офисы технической поддержки, в результате работы которых происходит самое откровенное мошенничество и сбор денежных средств с разочарованного и потерявшего надежды населения страны. Стоит отметить, что Edelweiss5 не единственный псевдо-спаситель обездоленных людей. Есть еще одна компания с не менее яркой репутацией. Речи идет о Helix. Во главе этой компании находится активный деятель Дмитрий Нагута. В настоящее время он находится под следствием по статье «мошенничество». О его преступных манипуляциях есть заявления 400 пострадавших. Эта компания тоже называла своей родиной Великобританию. Работала по легенде, что инвестирует средства в экономику нашего государство и содействует активному созданию рабочих мест для населения.

Достаточно часто финансовые пирамиды в своей практике применяют МЛМ (сетевой многоуровневый маркетинг), который способствует стремительному продвижению своего продукта (в данном случае это «волшебный пакет», который поможет создать деньги из воздуха). Упомянутая выше компания Helix тоже работала по такой схеме. Evart Network не менее яркий представитель такого движения.

Сейчас активно разворачивает свою деятельность Evo Binary. Корни этой финансовой пирамиды из Португалии. Она обещает золотые горы своим клиентам: привлекает инвестиции под 200% годовых и мотивирует эти капиталовложения неким секретным ПО для осуществления торговых отношений на рынке Forex. Однако на такую деятельность организация не имеет абсолютно никакого права. У Evo Binary даже отсутствует лицензия на такую деятельность, нет штаб-квартиры, аудитов и реальных активов, которые могут быть «спасательным кругом» в случае полного банкротства.

Смело выделим основные признаки финансовых пирамид: нелегальность, завышенная степень доходов, пустые обещания, обманная деятельность, система накопительных бонусов и премиальных за привлечение другого человека в это «движение», скрытность, в общем, сектантство.

Очень скоро наступит момент, когда деятельность таких финансовых пирамид как Evart Network и Evo Binary прекратится. С ними произойдет тоже самое, что и с их предшественниками. Поскольку их предводители работают по тому же самому плану. На сегодняшний день имеется информация о том, что Evart Network и Evo Binary находятся в затруднительном финансовом положении. Особенно это касается Evo Binary. Эта финансовая пирамида практически банкрот, средств для выплат своим инвесторам почти нет. Такая ситуация была и у другой компании, которая просуществовала совсем не долго на территории нашего государства. Название ее помнят многие, это Kairos Technologies.

На данный момент можно с уверенностью сказать о том, что Украина находиться «под властью» таких пирамид как Kairos Technologies, Helix, Evo Binary, Evart Network, Edelweiss5, Эдельвейсы, Меркурии, Витязи. Возможно, многие удивятся, но это не весь перечень «помощников» нашего народа. Согласно данным ОО АИ "Профит" на территории нашей страны активно работают 7 крупных финансовых пирамид, более 60 мелких и средних организаций такого направления. Они любыми путями и обещаниями «заманивают» к себе нуждающихся украинцев, которые испытывают проблемы с работой, с социальной незащищенностью. Единственный «спасательный круг» для них это Evart Network и Evo Binary. Бюджет Украины ежегодно теряет не менее 100 000 000 долларов. И все это происходит благодаря работе таких вот мошенников. Законодательство Украины и правоохранительные органы «закрывают глаза» на наличие в стране такой проблемы. Не принимают абсолютно никаких профилактических работ, чтобы обезопасить население от Evart Network и Evo Binary. Помощь обманутым вкладчикам так же не оказывается.

Под пристальным вниманием сейчас идет наблюдение за процессом над Дмитрием Нагутой (руководитель Helix), однако не стоит забывать о том, что таких мошенников-руководителей и финансовых пирамид – огромное количество. Возможно, вы не знаете, но в каждом населенном пункте имеются такие организации. Нужно принимать соответствующие меры! Потому что сейчас наша страна – легкая добыча для компаний-мошенников. Такого в Украине быть не должно. Как только будут закрыты такие пирамиды как Evart Network и Evo Binary и им подобные, жители страны потеряют десятки миллионов долларов.

Если вам не повезло, и вы поверили таким организациям и вложили туда свои денежные средства, то постарайтесь как можно быстрее их оттуда вывести. Не верьте пустым обещаниям! Будьте внимательны! Предупредите о деятельности таких финансовых пирамид своих родных, друзей, знакомых. В зоне риска может быть каждый!



