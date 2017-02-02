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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Даже если нет наследника, землю воровать нельзя
    Опубликовано: 2017-02-02 13:41:11

    На Луганщине СБУ возвратила в собственность территориальных общин земли сельскохозяйственного назначения стоимостью более, чем на полмиллиона гривен.
    На днях в Беловодском районе суд, основываясь на материалах СБУ, передал в собственность местной территориальной громады земельный участок площадью более 9 гектаров и стоимостью почти 165 000 гривен. Ранее земля принадлежала одному из местных жителей, однако после его смерти ее незаконно использовали сельскохозяйственные предприятия, не оформляя права на землепользование и не платя налогов. Но по закону, в случае отсутствия наследников и завещания, такая земля переходит в коммунальную собственность территориальных общин.
    Подобных дел в судах области рассматривается немало. Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение прошлого года только в Беловодском районе в государственную собственность СБУ вернула 6 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей стоимостью более 540 тысяч гривен. Сейчас правоохранители проверяют еще 5 земельных участков, права на которые не оформлены в установленном законом порядке.
    Галина Тищенко, «Восточное партнерство»

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