Новые задачи для краеведов Луганщины Опубликовано: Сопредседатель Луганской областной организации Национального союза краеведов Украины, преподаватель Луганского национального униерситета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук Антон Бадер принял участие в VI съезде Национального союза краеведов Украины.

По его словам, подобные научные мероприятия являются важной составляющей развития государства и его регионов, поскольку способствуют объединению граждан для достижения общей цели.

На съезде рассмотрели отчет о работе Национального союза краеведов Украины за предыдущий пятилетний срок. Ученые также обсудили перспективы и определили направления работы общества на 2017-2021 гг. Кроме того, проведены новые выборы Правления. В состав правления избран председатель наблюдательного совета ЛНУ имени Тараса Шевченко, академик Национальной академии педагогических наук Украины Виталий Курило.

Виталий Семенович Курило много лет возглавляет Луганскую областную организацию Национального союза краеведов Украины. И преподаватели ЛНУ имени Тараса Шевченко являются активными участниками культурно-просветительских и научных мероприятий. Члены ЛОО НСКУ реализуют несколько краеведческих проектов, в частности, готовят информационный материал о Луганской области для публикации в Энциклопедии современной Украины.

Как сообщает пресс-служба вуза, сотрудники университета – это признанные и авторитетные ученые, которые являются членами многих научных обществ, среди которых Национальный союз краеведов Украины – добровольное объединение профессиональных исследователей и летописцев родного края. Они прекрасно понимают, что расширение границ научного поиска, изучение и сохранение многовековых культурных традиций играет важную роль в усилении интереса общества к истокам духовности, приумножении и внесении разнообразия функций краеведения.

Галина Тищенко, «Восточное партнерство» Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.