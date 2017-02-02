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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Католическая церковь обеспокоена антииммигрантским указом Трампа
    Опубликовано: 2017-02-02 15:00:26

    В Ватикане отметили, что церковь представляет открытую культуру.

    Ватикан обеспокоен решением президента США Дональда Трампа запретить въезд в страну гражданам семи государств с мусульманским населением. Об этом сообщает Reuters.

    "Конечно, есть беспокойство, потому что мы посланники другой культуры, которая является открытой", - сказал заместитель секретаря Ватикана архиепископ Анджело Беччуи.

    "Франциск, по сути, настаивает на возможности интеграции тех, кто прибывает в наших обществах и культурах", - отметил он.

    Некоторые католические лидеры в Соединенных Штатах уже выступали с критикой указа.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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