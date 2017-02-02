Католическая церковь обеспокоена антииммигрантским указом Трампа

В Ватикане отметили, что церковь представляет открытую культуру.

Ватикан обеспокоен решением президента США Дональда Трампа запретить въезд в страну гражданам семи государств с мусульманским населением. Об этом сообщает Reuters.

"Конечно, есть беспокойство, потому что мы посланники другой культуры, которая является открытой", - сказал заместитель секретаря Ватикана архиепископ Анджело Беччуи.

"Франциск, по сути, настаивает на возможности интеграции тех, кто прибывает в наших обществах и культурах", - отметил он.

Некоторые католические лидеры в Соединенных Штатах уже выступали с критикой указа.

ЛIГАБiзнесIнформ

