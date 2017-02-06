Женские комплексы в постели

Комплексы в постели мешают получать полноценное удовольствие, полностью раскрываться и безраздельно отдаваться волнам страсти. Отсюда вытекают проблемы в сексе и, как следствие, в личной жизни.

В одной из статей мы уже рассмотрели некоторые женские комплексы, связанные с сексом, теперь возобновим наше исследование на заданную тему и продолжим список комплексов, которых у каждой из нас, к сожалению, хватает.

Лишний вес

Ты сидишь на бесконечных диетах, пытаясь втиснуться в джинсы времен десятого класса. Ты считаешь, что явно не дотягиваешь до эталона красоты и в результате не можешь полностью раскрепоститься в постели. После полового контакта ты спешишь одеться и спрятать от своего партнера "проблемные" места. Секс при свете для тебя становится страшным испытанием, поэтому ты предпочитаешь делать ЭТО под покровом ночи. Любой луч света, проникающий в темное царство, тебя пугает, а целовать и трогать себя ты разрешаешь лишь в определенных местах.

Просто поверь, что мужчина любит все твои складочки и находит их весьма сексуальными. Сложившиеся в обществе стереотипы относительно того, какой должна быть идеальная женская фигура, не отражаются на персональном вкусе мужчин. Кто-то из них, действительно, любит худышек, ну а кто-то предпочитает пышные формы, а мягкий животик находит более эротичным, чем стальные мышцы пресса. Если мужчина выбрал тебя, значит, его привлекает твое тело - не стоит его прятать. Научись с гордостью демонстрировать свое тело.

Попробуй провести эксперимент: пересиль свое стеснение и станцуй для своего любимого мужчины стриптиз. Увидишь, он будет в восторге разглядывать твое тело обожающим взглядом. Ты прочтешь в его глазах желание и любовь, это поможет поверить в то, что ты ему действительно нравишься такой, какая ты есть. Если же ты боишься света, то на первых порах можешь попробовать заниматься любовью при свечах - они сексуально оттенят твою фигуру, ну а со временем полная обнаженность и яркий свет перестанут тебя пугать. Более того, ты почувствуешь наслаждение от тех вещей, которые раньше были под запретом.

Возраст

Старение - этот естественный биологический процесс - многими женщинами воспринимается как катастрофическое явление. В постели взрослая женщина начинает стесняться собственного тела, которое уже не так упруго и гладко, как у стереотипно юных и свежих моделей и актрис.

Однако тут важно понять, что морщины - это некий знак, отпечаток твоего жизненного опыта и зрелости. Необходимо научиться испытывать гордость за пройденный жизненный путь и, как следствие, за каждую свою морщинку.

Взрослая женщина опытна в сексе, она может доставить мужчине то наслаждение, которое он не испытает с молоденькой девочкой. Как известно, пик женской сексуальности приходится на 34 года, это значит, что в этот период жизни женщина переживает расцвет сил и прилив сексуальной энергии, которую просто непростительно сдерживать. Взрослая женщина может открыть перед мужчиной путь в мир настоящих наслаждений (примером может быть тантрический секс), где важны не только животные инстинкты, но и чувственность в самом хорошем смысле этого слова.

Растительность на теле

Матушка-природа наградила тебя богатым волосяным покровом? И не только на голове? Это может стать серьезной проблемой для женщины, которая ведет сексуальную жизнь... а может и не стать. Весь вопрос в том, как ты сама относишься к растительности на своем теле. Конечно, если ты все силы бросаешь на истребление волос, но при этом не всегда добиваешься желаемого результата (возникают воспаления, вросшие волосы и прочие неприятные явления), то ты будешь чувствовать себя крайне неловко в постели.

Тебя не устраивает твоя интимная прическа, красные точки на ногах, а вечно отрастающие волосы вообще выводят из душевного равновесия? Попробуй относиться к этому проще, ведь что естественно, то не безобразно! Не стоит терзаться, если вдруг в момент интимной близости ты обнаружила, что твои ноги не слишком гладкие. Поверь, мужчина не будет акцентировать на этом внимания. Зажимаясь и стесняясь, ты доставишь ему гораздо больше неприятных ощущений, чем твои небритые ноги.

Страх забеременеть

Тебя пугает нежелательная беременность, поэтому ты чувствуешь себя крайне неуютно в постели. Периодически в самые ответственные моменты у тебя в сознании загорается красная лампочка "Опасность!"

Этот комплекс поможет преодолеть качественная защита от нежелательной беременности. Сочетай оральные контрацептивы с презервативами или влагалищными пилюлями. Приобрети на всякий пожарный случай упаковку таблеток, которые используются в критических ситуациях для предотвращения беременности. Так ты сможешь создать достойный барьер для зачатия.

Но, конечно, самый чудодейственный рецепт от страха забеременеть - секс по любви. В этом случае беременность просто не может быть нежелательной.

Любящий мужчина не считает твои недостатки и не разглядывает в лупу несовершенства твоего тела, он принимает каждый его сантиметр и наслаждается им. А вообще - не концентрируй все внимание на собственном теле и на его изъянах, старайся находить эмоциональный и тактильный контакт с партнером, ведь это гораздо важнее. Секс - это не слияние двух идеальных (или не совсем идеальных) тел, это соединение двух сердец, пусть именно это тебя и заботит.

randevucity.net