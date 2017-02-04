Животные, которые не линяют, — вовсе не панацея для аллергиков. Так что же теперь, навсегда отказаться от радости завести четвероного любимца?

Одно из типичных заблуждений аллергиков состоит в том, что чихать и слезиться их, якобы, заставляет шерсть четвероногих. На самом деле, аллергенами являются белки, содержащиеся в слюне и коже кошек и собак, говорят учёные из Американской коллегии по аллергиям. Так что питомцы, которые не линяют, — вовсе не панацея для аллергиков, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Однако и это не значит, что им в пору отказаться от удовольствия завести домашнего питомца. Американский клуб собаководства составил список пород, наиболее безопасных для аллергиков. Конечно, полностью от симптомов вы не спасётесь, но неприятные последствия любви к животным будут сведены к минимум. А удовольствия — масса! Итак, вот эти чудо-звери.

Бедлингтон-терьер

Шерсть у этих собак густая и мягкая, хохолок на голове — не результат парикмахерского труда, а самая настоящая «природная» причёска. Вес взрослого пса достигает 7—10 килограммов.

Бишон-фризе

У этих компактных собачек шелковистый подшёрсток и более грубая кудрявая шерсть. Как правило эти псы очень пушистые, белого окраса, от 15 до 10 сантиметров в длину и высоту. Характер дружелюбный, любит ласкаться и постоянно находится при хозяине.

Китайская хохлатая собака

Этот зверь почти не теряет свою и так небогатую шевелюру, то есть собирать шерсть по дому не придётся. Впрочем, многих может смутить внешний вид собаки: один из представителей породы, печально знаменитый Сэм, недавно был признан самой уродливой собакой в мире (ФОТО смотрите здесь >>>). Некоторые хозяева также жалуются на характер «китайцев» — чужаков псы не любят категорически, а собственную еду и территорию защищают даже от «своих».

Ирландский водяной спаниель

Это крупная сильная собака (около полуметра в длину и от 20 до 30 кг весом) с на удивление очаровательной внешностью. Пёс покрыт густыми длинными кудряшками, как правило, тёмно-шоколадного цвета. Чтобы шевелюра не спуталась, её надо прочёсывать каждую неделю и постригать раз в 2 месяца. Зато из остатков можно вязать чудесные варежки и утепляющие пояса.

Керри-блютерьер

Крупная собака весом от 15 до 18 кг до полуметра в холке. Отличные охотники и сторожи, ловят крыс и других мелких вредителей. Безмерно преданы хозяину, но вот с другими домашними животными уживаются плохо: срабатывает охотничий инстинкт.

Лабрадудель

Нет, это не шутка, а результат скрещивания пуделя и лабрадора. Изначально заводчики планировали вывести идеальную породу поводырей, но заодно получили гипоаллергенную собаку. Эти псы очень игривы и дружелюбны, хорошо ладят с детьми и всегда полны энергии.

Правда, если планы у вас долгоидущие и вы рассчитываете на потомство своего любимца, специалисты советуют выбирать «естественные» породы. Потому что нет никаких гарантий, что маленькие лабрадудели будут обладать такой же короткой плотной шёрсткой, как и их родители.

Мальтийская болонка

Это маленькие длинношёрстные собачки около 3 кг весом. Цвет шерсти обычно белый (иногда слоновой кости), длина может достигать 15—20 см. Собака очень красивая, но расчёсывать её придётся каждый день. Специалисты советуют приобретать специальные мягкие щётки для собак с такой длинной шерстью, так как с их помощью можно удалить аллергены с шерсти и кожи животного.

Пудель

Пудели считаются самой безопасной для аллергиков пород, а также одной из самых умных собак. Расцветки могут быть самыми разными — от белой до ярко-рыжей, — да и среди размеров есть из чего выбрать: королевские пудели достигают до 60 см в холке, малые — 35—40 см, карликовые — 28—35 см, ну и той-пудели — самые маленькие. (ФОТОГАЛЕРЕЮ пуделей с необычными стрижками смотрите здесь >>>)

Португальская водная собака

Такой пёс сейчас обитает в американском Белом доме. Выбор президентской семьи пал на эту породу как раз потому, что одна из дочерей Барака Обамы — аллергик.

Собака очень энергичная, поэтому ей нужно много свободного пространства для упражнений. Кроме того, обладает довольно норовистым характером и требует упорной дрессировки.

Шнауцер

В эту группу входят породы трёх размеров — миниатюрные, средние и гигантские (вес до 47 кг, рост — 70 см в холке). Любят детей, хорошо охраняют дом и не любят незнакомцев. Особенно отличаются любознательностью, которая порой может доставлять хозяевам немало хлопот. Очень любят подолгу гулять на большие расстояния, так что домоседам такой пёс не по плечу.

Мягкошёрстный пшеничный терьер

Средний вес взрослой собаки — 15—18 кг. Как видно из названия, шерсть густая, шелковистая, белого или пшеничного окраса. Собака легко обучается, любит проводить время с хозяином или в кругу его семьи. Лает мало, зато кабели очень любят подраться.

Советы напоследок

► Как правило, мелкие частицы аллергенов с кожи и слюны собак путешествуют по воздуху не сами по себе, а цепляясь за другие твёрдые частицы — пыль, сигаретный дым, луичную грязь, — которые также являются возбудителями аллергии. Старайтесь сводить воздействие этих веществ к минимуму, и ваш питомец не доставит вам никаких хлопот.

► Как мы уже поняли, длинная шерсть — не значит больше аллергенов. Однако на неё омгут цепляться другие потенциально вредные вещества — пыльца растений, уличная грязь и т. п. Если природа наградила вас более чем одной аллергией, выбирайте короткошёрстных собак.

► Чтобы удалить аллергены с кожи и шерсти собаки, её надо почаще расчёсывать и купать. Влажная уборка в доме также показана как противоалергенная процедура.

► Тому, кто боится аллергий, лучше выбирать собак поменьше. Чем крупнее животное, тем больше аллергенов оно вырабатывает.

► Частицы аллергенов чаще всего оседают в коврах и ворсистых покрывалах. Не хотите чихать — выбирайте плотные ткани или привыкайте к голому паркету.

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