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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Плакать и чесаться полезно
    Опубликовано: 2017-02-05 20:44:26

    Американский специалист в области лакримологии («слезоведению») Уильям Фрей высказал мнение, что для продления жизни нужно… больше плакать и чесаться.


    По его словам, мальчиков не стоит с детства приучать сдерживать свои слезы, убеждать, что «настоящие мужчины не плачут». Мужчины не должны приучаются без слез терпеть боль, скрывать свои истинные ощущения и чувства, так как это в итоге приводит к язве желудка, колитами и другим типичными недугами подавляемой печали.


    Кстати, слезы далеко не всегда считались признаком слабости.
    Так, например, древнегреческие герои совершенно не стыдились своих слез. И с точки зрения лакримологии, действовали совершенно правильно. Дело в том, что вместе со слезами организм избавляется от многих токсичных веществ, которые в изобилии образуются в нас при значительных физических и психических нагрузках.
    Кроме того, вместе со слезами организм избавляется от многих токсичных веществ, которые в изобилии образуются в нас при значительных физических и психических нагрузках.


    Кроме плача, Уильям Фрей советует применять для улучшения самочувствия почесывания.
    Ученый из Кембриджского университета Барри Кеверн выяснил, что любовь обезьян к тщательному вычесыванию шерсти друг у друга помогает не только избавляться от паразитов и грязи, но способствует выделению эндорфинов.
    Эндорфины оказывают выраженное успокаивающее и эйфоризирующее действие на центральную нервную систему, как у обезьян, так и у людей. Однако, следуя нормам приличия, люди научились частично компенсировать чесание пустопорожней болтовней. Не зря, видимо, существует выражение «чесать языком».

    medicus.ru

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