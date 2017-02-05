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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Геморрой связан с пятью ошибками
    Опубликовано: 2017-02-05 11:24:37

    Проктологи установили самые распространенные ошибки, которые допускают люди, сталкиваясь с первыми дискомфортными ощущениями в туалете.


    По словам известного израильского специалиста профессора Шафермана, от этих ошибок не застрахованы даже медицинские работники.
    Первая ошибка заключается в том, что, столкнувшись с запором, человек пытается решить вопрос силой — начинает тужиться, от чего только набухают геморроидальные узлы, и задача становится практически невыполнимой. Так появляется геморрой.


    Гораздо полезнее был бы стакан холодной воды, массаж живота, круговые движения туловища. Иногда хорошо помогают фрукты.


    Вторая ошибка в том, что часто в качестве первой самопомощи человек начинает пить слабительное. От поноса геморрой развивается еще быстрее, чем от запора: высокая кислотность жидкого стула раздражает сфинктер и вызывает его спазм.
    Третья ошибка — распространенное мнение, что боль в заднем проходе — это геморрой. Возможно, это геморрой или трещина, но возможно — опасные для здоровья и жизни болезни, и чем раньше вы их обнаружите, тем больше шансов на излечение.
    Четвертая ошибка в попытке переждать: «А вдруг само как-нибудь пройдет». К сожалению, многие люди думают, что первые боли в заднем проходе или кровотечение — это еще не болезнь. «Вот если это будет продолжаться, тогда начну искать знающего специалиста».
    Позже эта случайность переходит в хроническую форму, боли и кровотечения появляются без всякой причины, а увеличенные узлы выпадают наружу. Выпадения слизистой оболочки приносят страдания 24 часа в сутки, а традиционное лечение не дает облегчения. И тогда измученные пациенты решаются на…
    …Пятую ошибку: операцию, которая зачастую выводит болезнь на новый круг — нелегкий затяжной период восстановления, где нет никакой гарантии, что спустя некоторое время болезнь не возобновится и больному вновь не придется лечь под нож. Эта болезненная, мучительная и очень опасная ошибка вытекает из недоверия к передовым проктологическим клиникам.
    Уже давно существуют методики и оборудование, позволяющие излечить геморрой, трещины и выпадение прямой кишки без операции, но только специализированная клиника может гарантировать самое главное — окончательный результат такого лечения.
    Метод лечения геморроя без операции при помощи лазера и «склерозирующей терапии», когда в геморроидальные узлы вводятся специальные вещества, и кровь направляется по другим непораженным сосудам, эффективен даже в тяжелых, запущенных случаях.
    Сегодня лечение геморроя состоит из нескольких визитов к врачу с интервалом приблизительно в 3−7 дней. Каждое посещение врача отнимает у пациента не более получаса. Во время лечения пациент полностью сохраняет свою трудоспособность и ведет активный образ жизни.

    medicus.ru

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