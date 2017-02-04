Клеточная терапия улучшает зрение

В одной из британских клиник людям с редким генетическим заболеванием, приводящим к врожденному отсутствию радужной оболочки (аниридия), проводят лечение стволовыми клетками, благодаря чему их зрение улучшается.

Sheraz Daya, хирург-офтальмолог Queen Victoria hospital, провел трансплантацию лимбальных стволовых клеток в глаза четырех пациентов с аниридией. Клетки были получены у мертвых доноров и размножены в лаборатории. С 2000 года этот хирург провел уже около 40 операций по трансплантации стволовых клеток пациентам, потерявшим зрение в результате химических ожогов.



Донорские клетки стимулируют процессы регенерации и размножение собственных клеток реципиента, что приводит к значительному улучшению зрения. Теперь Mr Daya доказал, что этот метод эффективен и для лечения аниридии – болезни, от которой только в Великобритании страдает более 1000 человек. Аниридия приводит почти к полной слепоте, поскольку лимбальные клетки, благодаря которым роговица сохраняется чистой и здоровой, почти полностью отсутствуют.

Во время операции хирург помещает выращенный из донорских лимбальных клеток тонкий слой ткани на поверхность роговицы, закрепляя его при помощи амниотической мембраны, полученной из донорской плаценты. Через две-три недели эта мембрана рассасывается, а стволовые клетки сохраняются и восстанавливают поврежденный эпителий роговицы.



medicus.ru