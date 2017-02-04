В одной из британских клиник людям с редким генетическим заболеванием, приводящим к врожденному отсутствию радужной оболочки (аниридия), проводят лечение стволовыми клетками, благодаря чему их зрение улучшается.
Sheraz Daya,
Донорские клетки стимулируют процессы регенерации и размножение собственных клеток реципиента, что приводит к значительному улучшению зрения. Теперь Mr Daya доказал, что этот метод эффективен и для лечения аниридии – болезни, от которой только в Великобритании страдает более 1000 человек. Аниридия приводит почти к полной слепоте, поскольку лимбальные клетки, благодаря которым роговица сохраняется чистой и здоровой, почти полностью отсутствуют.
Во время операции хирург помещает выращенный из донорских лимбальных клеток тонкий слой ткани на поверхность роговицы, закрепляя его при помощи амниотической мембраны, полученной из донорской плаценты. Через