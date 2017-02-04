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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Параноидальные страхи Англии
    Опубликовано: 2017-02-04 20:24:20

    Треть жителей Великобритании страдает от параноидальных страхов. К таким выводам пришли клинические психологи из Лондонского королевского колледжа по результатам опроса 1200 британцев.

     Паранойяльный синдром — состояние, для которого характерны различные виды бреда, в частности бред преследования и бред ревности. Как показали результаты опроса, этот синдром распространен почти также широко, как депрессия и тревожные расстройства.


    Согласно полученным данным, более 40% людей обеспокоены тем, что в их отсутствие окружающие говорят о них нелицеприятные вещи, 27% считают, что люди намеренно раздражают их и пытаются вывести из себя, 20% полагают, что за ними следят. 10% опрошенных думают, что против них плетутся заговоры, а 5% обеспокоены тем, что кто-то намеренно пытается им навредить. В ряде случаев осторожность не является лишней — к примеру, при снятии денег с банкомата или при пересечении плохо освещенной улицы, отметил автор исследования Дэниел Фриман.


    По его словам, вполне закономерно то, что после прошлогодних взрывов в лондонской подземке пассажиры метро стали более бдительными. «Тем не менее, наше исследование показало, что многие люди чересчур поддаются этим страхам…зачастую мы напрасно беспокоимся о том, что может не произойти, вместо того, чтобы заняться чем-то более приятным и полезным», — отметил ученый.

    medicus.ru

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