Кожные проблемы появляются не из-за кожи

Дерматологи утверждают, что мало кто может похвастаться абсолютно беспроблемной кожей. У кого-то она обезвожена, у кого-то слишком бледна, у кого-то появились морщины — всех проблем и не перечесть, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

И все же сложилось так, что деликатным словосочетанием «проблемная кожа» принято обозначают одну, но очень серьезную проблему, с которой хоть раз в жизни сталкивался практически каждый или наверняка о ней слышал. Называется она «угревая сыпь».



От нее страдают 75−90% молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет и примерно 40% тех, кому уже «перевалило» за 25. Итак, акне, или угревая сыпь — это одно из самых распространенных кожных заболеваний. Да, это именно заболевание, а не временное явление, проходящее «с возрастом», как думают многие. И, как всякое заболевание, его надо лечить.



Акне — это болезнь сальных желез. Поэтому все проявления этой болезни — угри и прыщи — появляются только в тех местах, где имеются сальные железы, то есть на лице, на верхней части спины и в меньшей степени на верхней части груди. Так что, скажем, на ладонях или на подошвах ног угрей не бывает, потому что там нет сальных желез.

Чаще всего угревая сыпь появляется в подростковом возрасте на фоне гормональной перестройки организма. Однако иногда угри появляются у вполне зрелых и солидных людей. Виноватыми могут опять же оказаться гормоны, под действием которых кожное сало начинает вырабатываться слишком активно. А зрелый возраст — отнюдь не гарантия отсутствия гормональных нарушений.

Не добавляют коже здоровья и перенесенные стрессы, нарушения работы внутренних органов, дисбактериоз кишечника. А некоторые особо ретивые борцы с прыщами наносят себе дополнительный вред, выдавливая угри, увеличивая тем самым воспаление кожи и загоняя инфекцию в более глубокие кожные слои.

Впрочем, не слишком подкованные граждане называют еще целую кучу факторов, которые на самом деле не имеют к появлению прыщей никакого отношения. Это такие заблуждения, как: угри появляются от слишком частого использования косметики, от грязи, от сладкого, от слишком активной (или недостаточной) сексуальной жизни.

Последние исследования говорят, что заболевание является генетически обусловленным, то есть зависит от наследственности. Поэтому если у родителей подростка когда-то были акне, то их ребенок с большой долей вероятности тоже будет страдать от этого заболевания.

Есть интересные данные о взаимосвязи эмоциональных нагрузок на человека и состояния его кожи. В старину говорили: не держать зла на душе. Вскипели, рассердились — и забыли. Но иногда боль от нанесенной обиды и ответная реакция на нее — гнев — не отпускают по нескольку дней. В результате — проблемы, в том числе с кожей.

Как же вернуть здоровье коже? В Израиле дерматологи применяют уникальную методику совмещения медикаментозного лечения и узконаправленных физиопроцедур, благодаря которым болезнь побеждается в короткие сроки.

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medicus.ru