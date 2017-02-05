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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ягоды защищают от болезни Паркинсона и возрастных изменений
    Опубликовано: 2017-02-05 22:24:58

    Еженедельно съедая по чашке ягод, можно сократить риск развития болезни Паркинсона на 25%, считают американские и британские исследователи.

    Ученые в течение 20 лет наблюдали за 130 тыс. человек, у 800 из которых в результате развилась болезнь Паркинсона. Специалисты провели анализ диеты, образа жизни и прочих факторов, влияющих на здоровье. Оказалось, что люди, потреблявшие большое количество флавоноидов с пищей, имели риск развития заболевания на 40% ниже.

    Исследователи считают, что по большому счету помогут любые продукты, богатые флавоноидами (в их число входят ягоды, яблоки, чай и красное вино). Однако особое внимание в рационе участников исследования привлекли ягоды. Согласно подсчетам, люди, съедавшие одну порцию ягод в неделю, снижали риск болезни на 25%. Также, благодаря действию флавоноидов, ягоды защищали от возрастных изменений, уменьшали риск болезней сердца, гипертонии, некоторых видов рака, полагают исследователи.

    Болезнь Паркинсона – прогрессирующее неврологическое расстройство, вызванное гибелью нейронов черного вещества среднего мозга и других отделов центральной нервной системы. Только в Великобритании от этого недуга страдают 127 тыс. человек.

    medicinform.net

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