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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Одежда влияет на поведение человека
    Опубликовано: 2017-02-05 16:44:56

    Одежда является мощным средством воздействия на окружающих и на самого себя, считают американские исследователи из Северо-Западного университета штата Иллинойс, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели эксперимент среди группы добровольцев. Испытуемым дали белый халат, который специалисты описали, как принадлежащий врачу. В результате, когда люди надевали его, то начинали вести себя более внимательно, как и подобает настоящему врачу. Но если они брали тот же халат, который якобы принадлежал художнику, подобный эффект не возникал. Зато у них активизировалась творческая составляющая.

    По мнению автора исследования Адама Галински, человек, надевая определенную одежду, как бы перенимает качества, с которыми ассоциируется у него этот костюм, для восприятия окружающих и самого себя.

    medicinform.net

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