Одежда влияет на поведение человека

Одежда является мощным средством воздействия на окружающих и на самого себя, считают американские исследователи из Северо-Западного университета штата Иллинойс, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели эксперимент среди группы добровольцев. Испытуемым дали белый халат, который специалисты описали, как принадлежащий врачу. В результате, когда люди надевали его, то начинали вести себя более внимательно, как и подобает настоящему врачу. Но если они брали тот же халат, который якобы принадлежал художнику, подобный эффект не возникал. Зато у них активизировалась творческая составляющая.

По мнению автора исследования Адама Галински, человек, надевая определенную одежду, как бы перенимает качества, с которыми ассоциируется у него этот костюм, для восприятия окружающих и самого себя.



medicinform.net