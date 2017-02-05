Ученый заразил себя паразитами, чтобы облегчить симптомы аллергии

Заражение паразитическими червями облегчило симптомы пищевой аллергии у британского ученого, пишет Medical News Today.

Исследователь из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джеймс Логэн самостоятельно заразил себя гельминтами, чтобы изучить их влияние на аллергические реакции. Круглые черви анкилостомы попали через кожный покров в кровеносные сосуды, а затем с током крови – в легкие и в пищеварительную систему Логэна. Специалист смог отслеживать все процесс благодаря миниатюрной камере, встроенной в капсулу, которую ему пришлось проглотить, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Спустя два месяца исследователь проверил, как проявится аллергия на хлеб, от которой он страдал. Оказалось, что после употребления пиццы и хлеба у Логэна не возникло аллергической реакции (диареи и боли в животе), с которой он сталкивался раньше. После проведения эксперимента ученый принял антигельминтный препарат и избавился от паразитов.

Эксперт пришел к выводу, что из-за анкилостомоза (заражения паразитарными червями) в крови повысилось содержание эозинофильных лейкоцитов. А эти клетки способны поглощать гистамин и другие возбудители аллергических реакций, облегчая их течение. Эти данные смогут лечь в основу создания эффективных препаратов от аллергии, считает Джеймс Логэн.

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