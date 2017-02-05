  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученый заразил себя паразитами, чтобы облегчить симптомы аллергии
    Опубликовано: 2017-02-05 10:44:31

    Заражение паразитическими червями облегчило симптомы пищевой аллергии у британского ученого, пишет Medical News Today.

    Исследователь из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джеймс Логэн самостоятельно заразил себя гельминтами, чтобы изучить их влияние на аллергические реакции. Круглые черви анкилостомы попали через кожный покров в кровеносные сосуды, а затем с током крови – в легкие и в пищеварительную систему Логэна. Специалист смог отслеживать все процесс благодаря миниатюрной камере, встроенной в капсулу, которую ему пришлось проглотить, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Спустя два месяца исследователь проверил, как проявится аллергия на хлеб, от которой он страдал. Оказалось, что после употребления пиццы и хлеба у Логэна не возникло аллергической реакции (диареи и боли в животе), с которой он сталкивался раньше. После проведения эксперимента ученый принял антигельминтный препарат и избавился от паразитов.

    Эксперт пришел к выводу, что из-за анкилостомоза (заражения паразитарными червями) в крови повысилось содержание эозинофильных лейкоцитов. А эти клетки способны поглощать гистамин и другие возбудители аллергических реакций, облегчая их течение. Эти данные смогут лечь в основу создания эффективных препаратов от аллергии, считает Джеймс Логэн.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...