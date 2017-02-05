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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Общая анестезия «сбивает часы» в организме человека
    Опубликовано: 2017-02-05 06:34:00

    Новозеландские исследователи из Университета Окленда выяснили, что общая анестезия может сбивать циркадные ритмы и нарушать восприятие времени.

    Чтобы изучить влияние общей анестезии на восприятие времени, ученые провели опыты на пчелах. Насекомым вводили анестетик, чтобы они заснули, после чего наблюдали за изменениями их жизнедеятельности. Во всех случаях она нарушалась из-за вынужденной «остановки» биологических часов. Так, насекомые, проснувшись и пытаясь вернуться в улей, летели в неверном направлении, а время активности и покоя у них смещалось примерно на 4 часа.

    Эксперты рассказали, что многие люди испытывают синдром смены часовых поясов непосредственно после хирургического вмешательства, когда при помощи анестетиков их сознание полностью отключается. Однако специалисты пришли к выводу, что анестетики не отключают биочасы, а замедляют их или смещают.

    Доклад об исследовании был опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences,

    medicinform.net

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