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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У детей, зачатых «в пробирке», выше риск врожденных дефектов
    Опубликовано: 2017-02-04 19:44:23

    Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало доступным для женщин, которые хотят стать матерями, около 30 лет назад. С тех пор исследователи изучают эффективность метода и риски, которые могут быть сопряжены с таким видом зачатия, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Китайские ученые из Медицинского университета Нанкина сравнили число врожденных дефектов у детей, зачатых «в пробирке» и появившихся на свет после естественного оплодотворения. Выяснилось, что риск врожденных дефектов у детей, рожденных после ЭКО, был в среднем на 37% выше.

    Эксперты пока не могут точно определить, является ли причиной повышенного риска врожденных дефектов у ребенка лечение бесплодия или сама по себе техника ЭКО. Поэтому необходимо проведение дальнейших исследований для выявления точной причины, утверждают медики.

    medicinform.net

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