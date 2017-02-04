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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ген, вызывающий рак груди, также виновен в раке простаты
    Опубликовано: 2017-02-04 19:24:17

    Долгое время мутацию в гене BRCA1 связывали с раком груди у женщин, однако британские ученые из Института раковых исследований Лондона установили, что этот ген также связан с повышенным риском рака простаты у мужчин.

    В ходе исследования выяснилось, что мужчины с мутацией в гене BRCA1 имеют риск развития болезни в 3,8 раза выше. К счастью, на сегодняшний день существуют лекарства, воздействующие на ген BRCA1, утверждают специалисты. В связи с этим исследователи предлагают мужчинам из группы риска (лицам, имеющим родственников с раком) пройти генетический скрининг и узнать свою степень риска.

    В целом же, по подсчетам исследователей, наличие дефектной версии гена BRCA1 соответствует одному шансу к 11 развития рака к 65 годам. Притом, данный ген связан с особо агрессивной формой рака.

    Эксперты дополнили, что ранее учеными были выявлены мутации в гене HOXB13, которые были связаны с повышенным риском рака простаты в 20 раз. Однако такие мутации являются достаточно редким явлением и встречаются менее чем у 2% мужчин, больных раком простаты.

    medicinform.net

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