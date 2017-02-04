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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вода повышает шансы успешно сдать экзамен
    Опубликовано: 2017-02-04 19:04:23

    Для успешной сдачи экзамена достаточно выпить стакан воды перед ним, считают британские исследователи из Университета Восточного Лондона.

    Специалисты провели эксперимент с участием нескольких сотен студентов. Все они перед экзаменами вели себя как обычно. Однако добровольцев попросили составить небольшой отчет о полученной оценке на экзамене и сообщить, какой напиток они употребляли перед ним. Оказалось, что те студенты, которые утоляли жажду обычной водой, сдавали экзамены на 10% успешнее по сравнению с любителями кофе и газированных напитков.

    Предположения о том, почему вода действует на молодых людей лучше тонизирующих напитков, были высказаны самые разные. Однако глава исследовательской группы – профессор Крис Паусон полагает, что вероятнее всего вода улучшает работу головного мозга, «обостряя» связи между клетками. Таким образом, информационные потоки становятся эффективнее.

    medicinform.net

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