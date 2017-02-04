Ученые смогли вырастить сетчатку глаза из клеток крови

Американские исследователи из Университета Висконсина получили полный фрагмент сетчатки глаза из клеток крови.

Для создания сетчатки в качестве основного компонента использовались иммунные клетки крови. Специалисты перепрограммировали Т-лимфоциты в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК). Затем они заставили эти клетки дорасти до сетчатки.

Эксперты подчеркнули, что в ходе этих опытов была создана нормальная сетчатка, которая состоит из нейронов, фоторецепторов, ганглиозных клеток. Исследователям удалось добиться размножения новых клеток и создания синапсов для генерации разных клеток сетчатки.

По словам медиков, не исключено, что в будущем станет возможным выращивать «запасные части» глаза для использования в офтальмологии. А сейчас полученные из крови человека сетчатки будут использоваться для тестирования лекарственных препаратов и для изучения нарушений зрения.

medicinform.net