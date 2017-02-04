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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые смогли вырастить сетчатку глаза из клеток крови
    Опубликовано: 2017-02-04 17:24:27

    Американские исследователи из Университета Висконсина получили полный фрагмент сетчатки глаза из клеток крови.

    Для создания сетчатки в качестве основного компонента использовались иммунные клетки крови. Специалисты перепрограммировали Т-лимфоциты в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК). Затем они заставили эти клетки дорасти до сетчатки.

    Эксперты подчеркнули, что в ходе этих опытов была создана нормальная сетчатка, которая состоит из нейронов, фоторецепторов, ганглиозных клеток. Исследователям удалось добиться размножения новых клеток и создания синапсов для генерации разных клеток сетчатки.

    По словам медиков, не исключено, что в будущем станет возможным выращивать «запасные части» глаза для использования в офтальмологии. А сейчас полученные из крови человека сетчатки будут использоваться для тестирования лекарственных препаратов и для изучения нарушений зрения.

    medicinform.net

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