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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые вывели «убийственный» штамм сальмонеллеза
    Опубликовано: 2017-02-04 17:04:31

    Бактерии сальмонеллы представляют опасность для здоровья людей и домашних животных. Наиболее высокий риск заражения болезнью, которая сопровождается высокой температурой, лихорадкой, диареей и обезвоживанием организма, появляется в летние месяцы года.

    Американские исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре смогли доказать, что в определенных условиях бактерии сальмонеллы способны резко увеличивать свою вирулентность (способность штамма заражать другие организмы). В некоторых случаях происходит повышение в 100 раз и более.

    Ученые провели опыты на мышах, в ходе которых им удалось получить штамм сальмонеллы, который убивал даже вакцинированных грызунов (на данное время вакцина от сальмонеллеза создана только для животных – иммунизация людей от этого недуга пока невозможна). Более того, новый штамм сальмонеллы обладал поистине «убийственными» свойствами – смерть мышей наступала, даже если им вводили дозу бактерий в 100 ниже той, заражение которой вызывало смерть при инфицировании обычными сальмонеллами.

    Эксперты предупреждают, что подобные мутации сальмонелл вполне возможны и в природных условиях и могут представлять огромную опасность для здоровья людей и животных.

    medicinform.net

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