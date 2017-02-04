Американские исследователи из Университета штата Огайо сообщили, что курение снижает риск образования мягкой опухоли вблизи мозга, однако это происходит не благодаря никотину, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Ученые изучили связанный с курением риск образования редкой доброкачественной опухоли (невромы слухового нерва), которая вырастает на вестибулярном кохлеарном нерве, соединяющем ухо с мозгом. В ходе исследования выяснилось, что курящие мужчины заболеют этой опухолью с вероятностью на 60% меньше. Но когда специалисты применили вместо курительного табака нюхательный, содержащий столько же никотина, выяснилось, что снижения риска в этом случае не наблюдается вовсе.
Эксперты полагают, что защитный эффект как-то связан с процессом горения или с одним из множества химических веществ в сигаретах, которых нет в нюхательном табаке, так как среди курильщиков положительный эффект был весьма значительным, а среди предпочитающих нюхательный табак его совсем не было.