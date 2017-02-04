Курение снижает вероятность развития редкой опухоли

Американские исследователи из Университета штата Огайо сообщили, что курение снижает риск образования мягкой опухоли вблизи мозга, однако это происходит не благодаря никотину, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые изучили связанный с курением риск образования редкой доброкачественной опухоли (невромы слухового нерва), которая вырастает на вестибулярном кохлеарном нерве, соединяющем ухо с мозгом. В ходе исследования выяснилось, что курящие мужчины заболеют этой опухолью с вероятностью на 60% меньше. Но когда специалисты применили вместо курительного табака нюхательный, содержащий столько же никотина, выяснилось, что снижения риска в этом случае не наблюдается вовсе.

Эксперты полагают, что защитный эффект как-то связан с процессом горения или с одним из множества химических веществ в сигаретах, которых нет в нюхательном табаке, так как среди курильщиков положительный эффект был весьма значительным, а среди предпочитающих нюхательный табак его совсем не было.



medicinform.net