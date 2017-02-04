Масло авокадо защищает от свободных радикалов

Масло авокадо обладает омолаживающим эффектом, а также помогает бороться с раком и болезнями сердечно-сосудистой системы, утверждают мексиканские исследователи.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого добавили масло авокадо в дрожжи (одноклеточные грибы). Оказалось, что масло позволило клеткам выжить даже при воздействии сверхдозы железа, которое провоцирует выработку большого количества свободных радикалов.

По мнению исследователей, секрет кроется в способности авокадо нейтрализовать опасные молекулы кислорода – свободные радикалы. Молекулы запускают цепную реакцию, приводящую к разрушению клеточных оболочек, протеинов и даже ДНК. В принципе, эти молекулы являются нормальными «отходами» в теле, но их накопление, спровоцированное курением, радиацией, загрязнением, может сильно подорвать здоровье.

Эксперты утверждают, что уникальность авокадо в том, что оно может «добраться» до радикалов в митохондриях (снабжающих клетку энергией). Если радикалы поражают митохондрии, прекращается выработка энергии и клетка в итоге умирает.

medicinform.net