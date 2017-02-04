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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мысли о смерти делают людей более отзывчивыми
    Опубликовано: 2017-02-04 10:04:05

    Американские ученые пришли к выводу, что размышления о смерти полезны для здоровья, так как приводят к толерантности, состраданию и сочувствию окружающим.

    Группа психологов из штата Миссури провела эксперимент дважды: на кладбище и в жилом районе. При этом каждый раз в группе испытуемых было два актера, которые громко разговаривали о взаимопомощи. Затем кто-то из актеров ронял ноутбук, а ученые считали, сколько людей захочет помочь незнакомцу. В итоге, на кладбище число неравнодушных увеличивалось на 40%.

    Специалисты пришли к выводу, что естественные мысли о бренности всего земного позволяют человеку расставить приоритеты и распределить ценности. Кроме того, мысли о смерти способствуют более внимательному отношению людей к своему здоровью. Они начинают пользоваться солнцезащитными кремами, меньше курить и заниматься спортом, заметили специалисты.

    Эксперты пришли к выводу, что мысли о смерти имеют совершенно разное воздействие на психику человека. С одной стороны это может спровоцировать депрессивное состояние, однако с другой стороны страх смерти может послужить мотивацией для повышения качества жизни.

    medicinform.net

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